Takovou šanci musím proměňovat, lituje Haraslín. Do odvety si však podle něj Sparta veze dobrý výsledek

Kdyby vám tohle někdo řekl před zápasem, tak tenhle výsledek asi berete, ne?

Samozřejmě. Do každého zápasu chceme jít s tím, že ho chceme vyhrát, ale viděli jsme, že to byl náročný soupeř. Na těžkém terénu jsme zahráli kvalitní zápas a dobrý výsledek do odvety.

Vy sám jste měl v prvním poločase dobrou příležitost, když jste šel sám na brankáře. Co se tam stalo a proč jste nedokázal zakončit?

Dostal jsem výborný balon a první myšlenku jsem měl takovou, že to budu dávat z první. Věděl jsem, že brankář vybíhá, ale jakmile jsem zvedl hlavu, tak začal couvat. Trochu se mi střetly myšlenky, chtěl jsem ho obejít, ale ztratil jsem rychlost a obrana mě doběhla. Takovou šanci musím proměňovat, ale věřím, že když jsem ji nedal dnes, tak ji dám za týden na Letné.

Co byste řekl o Kodani? Předvedla výkon, jaký jste očekávali?

Věděli jsme, že jsou silní na míči, a ukazovali to celý zápas. Nedostali jsme gól, to je velké plus, hráli jsme na těžkém terénu před skvělým publikem. Pevně věřím, že nás tenhle zápas posune a doma ho zvládneme.

V závěrečné desetiminutovce už Kodaň hodně tlačila. Došly vám síly?

To tak bývá, Kodaň hrála doma a chtěli vyhrát. Až budeme hrát my doma, tak budeme chtít taky za každou cenu vyhrát. Když hrajete doma před vlastními fanoušky, tak vás ženou. Já i spoluhráči z týmu jsme rádi, že jsme nedostali gól. S dobrým výsledkem jdeme do odvety.

