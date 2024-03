Zápas bude pro hráče velká věc. Zájem o lístky byl blázinec, říká Rosický před utkáním s Liverpoolem

Fotbalisty pražské Sparty čeká ve čtvrtek souboj s anglickým Liverpoolem. Úvodní osmifinálový zápas Evropské ligy se na vyprodané Letné rozehraje od 18.45 a sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že zájem o lístky byl až neuvěřitelný. Praha 13:02 6. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní ředitel AC Sparta Praha Tomáš Rosický | Foto: Marie Rusínová | Zdroj: Profimedia

Tomáši, vy jste jeden z fanoušků McDonald’s Cupu. Vzpomenete si na nějaký, na kterém jste třeba zazářil?

To asi ne, protože už je to strašně dlouho. Když jsem byl menší, tak školní turnaje, nebo první turnaje se Spartou jsem měl strašně rád. Bylo to první porovnávání, kdo a jak je dobrý. Byla to pro mě tehdy skvělá věc.

Jak vzniklo to, že jste šel z týmu Kopresory Praha do Sparty?

Bylo to jednoduché. Šel jsem do Sparty kvůli bráchovi, kterého si Sparta vyhlídla. Můj otec tehdy ale řekl, že pokud chtějí staršího, tak si musí vzít i toho mladšího. Byl jsem vlastně přibalen na cestu.

Byl jste patronem 10. ročníku McDonald’s Cupu a v roce 2007 jste si v rámci velkého finále zahrál v zápase osobností s otcem i bratrem. Jak vám to rodinné sepětí na trávníku sedělo?

Co si pamatuji, bylo to celkem v pohodě. Tím, že jsme všichni fotbalisti, tak tam vždy byla velká rivalita, diskuse. Někdy to nebylo jednoduché.

Máte to teď ve Spartě skauting vyvinutý tak, že budete třeba hledat talenty během aktuálního ročníku McDonald’s Cupu?

Musím říct, že tak to není. Na tak mladé kluky se zatím nesoustředíme, ale bůh ví, jak se vše bude vyvíjet.

Během své rozlučky v roce 2019 na Letné jste na jejím konci nastoupil se synkem, který si dal i gól. Vedete stále syna k fotbalu?

Nějakým způsobem jsem se snažil, protože fotbal je součástí života celé rodiny. Neměl moc jinou šanci, protože všude vidí míč, dresy. Snaží se kopat u nás na vesnici sám, ale tam to na žádnou velkou kariéru zatím nevypadá.

Ve čtvrtek vás na Letné čeká zápas s Liverpoolem, ale v trochu jiné roli. Dělá to s vámi ještě něco, jste nervózní?

Právě, že dělá. Je to úplně něco jiného, než když jsem byl hráč a víte, že jdete na hřiště a situace můžete ovlivnit sám. V té roli, co jsem teď, tak ty zápasy snáším hůř, než když jsem hrával. Je to taková, ne bezmoc, to je silné slovo, ale nervózní bývám.

Když jsme nedávno rozebírali zápas Arsenal - Liverpool, tak si Reds na Emirates Stadium tehdy tolik nekopli, jak by se dalo čekat. Nevolal jste náhodou v poslední dny do Londýna?

Ne, to vůbec ne. Zápas jsem viděl taky, takže volat jsem nikam nemusel. Ten čtvrteční zápas bude pro naše hráče velká věc, protože tady se už bavíme o absolutním top týmu a top hráčích, kteří sem přijedou. Sám jsem na to velmi zvědavý, jak ten zápas zvládneme.

Kolik vám, Tomáši, volalo lidí s prosbou o vstupenky?

Musím říct, že to bylo napříč klubem. Je to neuvěřitelný blázinec ty lístky a je to obrovský boom, to co se na Spartě děje. Bylo to až neuvěřitelné, to je pravda.