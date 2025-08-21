Sedmi výhrami to nekončí, burcuje trenér Sparty Priske. Letenské čeká poslední předkolo proti FC Riga

Fotbalisté Sparty mají před sebou už jen poslední překážku v cestě do hlavní fáze Konferenční ligy. Po postupech přes Aktobe z Kazachstánu a arménský Ararat je čeká v posledním předkole FC Riga. A do úvodního duelu na Letné půjdou Pražané po sérii sedmi vyhraných soutěžních zápasů.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Brian Priske

Brian Priske | Foto: Michal Sváček / MAFRA

Dva soupeře už dokázali vyřadit. Pokud ale chtějí postoupit do hlavní fáze Konferenční ligy, tak musí fotbalisté Sparty přejít i přes FC Riga. 

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si, co říká trenér Sparty Brian Priske před zápasem proti lotyšskému FC Riga

„Všichni víme, že musíme zůstat pokorní a disciplinovaní. Ještě jsme nezískali žádnou trofej, ani nejsme v hlavní fázi Konferenční ligy. Musíme dál pracovat. Na tom se nic nemění. Sedmi zápasy to nekočí,“ tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske.

Pražané po rozpačitém vstupu do sezóny, kdy remizovali v Jablonci 1:1 a následně prohráli v Aktobe 1:2 ani jednou nezaváhali.

Jenže úspěšné období zažívá také FC Riga. Aktuální lídr lotyšské ligy prohrál z posledních 28 soutěžních zápasů jen jeden. A na Letnou přijel se slovenským trenérem Adriánem Guľou, který Spartu zná ze svého působení v Plzni.

Sparta porazila Liberec 2:0 a obsadila čelo tabulky. Kadeřábek si připsal první ligový gól po návratu

Číst článek

„Znám Spartu a znám její kvality a je ještě silnější než byla, protože se neustále snaží zlepšovat. Čeká nás velmi náročný zápas, ale jdeme se bít a udělat maximum, abysme byli silným protivníkem,“ tvrdí Guľa.

V obou předchozích předkolech ale Riga venku vždy třikrát inkasovala. Sparta naopak v kvalifikaci Konferenční ligy na Letné už dvakrát vstřelila čtyři góly.

„Myslím, že budou čekat na rychlé brejky.  Asi budou hrát trošku opatrně a nechají nás víc na míči. To očekávám. Uvidíme jestli mě překvapí něčím jiným,“ říká obránce Pražanů Asger Sørensen.

Úvodní duel posledního předkola Konferenční ligy mezi Spartou a Rigou začne ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.

Tomáš Petr Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme