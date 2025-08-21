Sedmi výhrami to nekončí, burcuje trenér Sparty Priske. Letenské čeká poslední předkolo proti FC Riga
Fotbalisté Sparty mají před sebou už jen poslední překážku v cestě do hlavní fáze Konferenční ligy. Po postupech přes Aktobe z Kazachstánu a arménský Ararat je čeká v posledním předkole FC Riga. A do úvodního duelu na Letné půjdou Pražané po sérii sedmi vyhraných soutěžních zápasů.
Dva soupeře už dokázali vyřadit. Pokud ale chtějí postoupit do hlavní fáze Konferenční ligy, tak musí fotbalisté Sparty přejít i přes FC Riga.
00:00 / 00:00
Poslechněte si, co říká trenér Sparty Brian Priske před zápasem proti lotyšskému FC Riga
„Všichni víme, že musíme zůstat pokorní a disciplinovaní. Ještě jsme nezískali žádnou trofej, ani nejsme v hlavní fázi Konferenční ligy. Musíme dál pracovat. Na tom se nic nemění. Sedmi zápasy to nekočí,“ tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske.
Pražané po rozpačitém vstupu do sezóny, kdy remizovali v Jablonci 1:1 a následně prohráli v Aktobe 1:2 ani jednou nezaváhali.
Jenže úspěšné období zažívá také FC Riga. Aktuální lídr lotyšské ligy prohrál z posledních 28 soutěžních zápasů jen jeden. A na Letnou přijel se slovenským trenérem Adriánem Guľou, který Spartu zná ze svého působení v Plzni.
Sparta porazila Liberec 2:0 a obsadila čelo tabulky. Kadeřábek si připsal první ligový gól po návratu
Číst článek
„Znám Spartu a znám její kvality a je ještě silnější než byla, protože se neustále snaží zlepšovat. Čeká nás velmi náročný zápas, ale jdeme se bít a udělat maximum, abysme byli silným protivníkem,“ tvrdí Guľa.
V obou předchozích předkolech ale Riga venku vždy třikrát inkasovala. Sparta naopak v kvalifikaci Konferenční ligy na Letné už dvakrát vstřelila čtyři góly.
„Myslím, že budou čekat na rychlé brejky. Asi budou hrát trošku opatrně a nechají nás víc na míči. To očekávám. Uvidíme jestli mě překvapí něčím jiným,“ říká obránce Pražanů Asger Sørensen.
Úvodní duel posledního předkola Konferenční ligy mezi Spartou a Rigou začne ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.