ŽIVĚ: Sparta přivítá lotyšskou Rigu, Baník Ostrava hraje v Celje. Radiožurnál Sport odvysílá oba přenosy

Fotbalisté Sparty přivítají v posledním předkole Konferenční ligy lotyšský celek FC Riga. Zápas na Letné má výkop ve 20.00 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu, stejně tak duel mezi slovinským Celje a Baníkem Ostrava. Web iROZHLAS.cz bude oba zápasy sledovat v podrobné online reportáži.

Praha (Aktualizováno: 19:30 21. 8. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Fotbalisté Sparty

Fotbalisté Sparty | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Sparta přivítá lídra lotyšské ligy, jehož vede někdejší trenér Plzně Slovák Adrian Guľa. Pražany čeká opět soupeř ze země bývalého Sovětského svazu. 

Letenští nejprve vyřadili kazachstánské Aktobe, následně si poradili s Araratem-Armenia.

ONLINE: AC Sparta Praha - Riga FC v podrobné online reportáži

Číst článek

NK Celje - Baník Ostrava

Ostrava je poslední krok od toho, aby si po 17 letech zahrála hlavni fázi evropského poháru.

Dvojzápas Baník zahájí na půdě čtvrtfinalisty posledního ročníku soutěže a lídra slovinské ligy ve 20.00.

ONLINE: NK Celje - FC Baník Ostrava v podrobné online reportáži

Číst článek

mim Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme