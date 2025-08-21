ŽIVĚ: Sparta přivítá lotyšskou Rigu, Baník Ostrava hraje v Celje. Radiožurnál Sport odvysílá oba přenosy
Fotbalisté Sparty přivítají v posledním předkole Konferenční ligy lotyšský celek FC Riga. Zápas na Letné má výkop ve 20.00 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu, stejně tak duel mezi slovinským Celje a Baníkem Ostrava. Web iROZHLAS.cz bude oba zápasy sledovat v podrobné online reportáži.
Sparta přivítá lídra lotyšské ligy, jehož vede někdejší trenér Plzně Slovák Adrian Guľa. Pražany čeká opět soupeř ze země bývalého Sovětského svazu.
Letenští nejprve vyřadili kazachstánské Aktobe, následně si poradili s Araratem-Armenia.
ONLINE: AC Sparta Praha - Riga FC v podrobné online reportáži
NK Celje - Baník Ostrava
Ostrava je poslední krok od toho, aby si po 17 letech zahrála hlavni fázi evropského poháru.
Dvojzápas Baník zahájí na půdě čtvrtfinalisty posledního ročníku soutěže a lídra slovinské ligy ve 20.00.
ONLINE: NK Celje - FC Baník Ostrava v podrobné online reportáži
