Budou mít těžké je nahánět, říká expert Horváth o Spartě. Slavia je podle něj jako namazaný stroj

Fotbalisté Plzně porazili ve šlágru Chance Ligy Spartu 1:0 a předskočili ji na 2. místě tabulky. V čele je o sedm bodů Slavia, která zvítězila nad Duklou 3:0. Ligový víkend přinesl taky dva konce hlavních trenérů. „Sezona bude ještě dlouhá, ale ztráta není pro Spartu vůbec příjemné," komentoval nedělní prohru letenského týmu v Plzni expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Rozhovor Praha 11:44 28. října 2024

Po prohře Pardubic s Baníkem 2:3 skončil trenér Východočechů Jiří Saňák, po vysoké porážce v Liberci už není trenérem Slovácka Roman West. Je to překvapivé?

Odvolávání trenérů je vždy zvláštní. V Pardubicích se to dalo očekávat, protože nemají výsledky. Je tam hodně mladé mužstvo a výkonnost nepředvedlo na vysoké úrovni, takže Jiří Saňák končí a o nástupci ještě není rozhodnuto.

Co se týče Slovácka, tak to malinko překvapení je, důvody nevím. Vím ale, že se před sezonou na Slovácku vyhlašovalo, že se uvidí, jaká pozice bude v zimě. Je to trochu překvapení, ale ve fotbale to takhle funguje a majitel, který si to platí, tak je pánem situace. Pro trenéry je to ale nepříjemné.

Než se dostaneme k duelům hlavních favoritů na titul, ještě se zastavme u remízy Mladé Boleslavi s Karvinou 1:1. Rozhodnout o vítězství domácích mohl z penalty Patrik Vydra, ale gól nedal a v posledních dvou soutěžních zápasech neproměnil už třetí pokutový kop. Rozumíte tomu, proč po dvojitém nezdaru v Konferenční lize proti Luganu vyrazil na penaltu znovu?

Rozumím tomu, protože si věřil, že tu třetí penaltu dá, ale na druhou stranu z pozice týmu to moc nechápu. V Mladé Boleslavi jsou hráči, kteří jsou schopni proměňovat pokutové kopy, a přijde mi to jako netýmové rozhodnutí, že se sám rozhodl, že to vezme na sebe. Ten tlak je obrovský a bohužel hlavně pro Vydru a pro Boleslav neproměnil a stálo je to body. K příští penaltě už se, myslím, nepostaví.

Teď už pojďme k vedoucímu týmu. Slavia přidala jedenáctou ligovou výhru za sebou. V čem teď vyniká?

Slavia je dobře namazaný stroj. Hrají tempo fotbal, jsou velmi dobře připravení na každého soupeře, chtějí jim vnutit svůj styl hry, který je velmi náročný a není to příjemné nikomu. Viděli jsme to i při poháru s Athleticem Bilbao, že i španělský tým s tím měl problémy. Slavia byla jasně lepší a není to výjimka ani na našich trávnících.

Druhá už je Plzeň, ve Štruncových sadech přehrála Spartu 1:0. Tys to utkání přímo na místě komentoval. Kde byl rozdíl mezi oběma soupeři?

Čekal jsem, že Plzeň bude unavenější, protože hráli pohárový zápas v týdnu o den později než Sparta. Opak byl ale pravdou a byla to hlavní přednost plzeňských hráčů. Myslím, že i proto byla Plzeň o jeden gól lepší.

Sparta už ztrácí devět bodů na Slavii. Je za námi 12 odehraných kol. Je obhajoba titulu pro Letenské už ztracená?

Říkal jsem před zápasem, že když v Plzni nevyhrají, budou to mít těžké Slavii nahánět. Sezona bude ještě dlouhá, ale ztráta není vůbec příjemná. Dovedu si představit tlak, jaký bude na Letné v příštích dnech a ta pozice nebude jednoduchá.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 28. 10. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 12 11 1 0 27:3 24 34 2. Plzeň 12 8 3 1 22:8 14 27 3. Sparta 12 8 1 3 23:13 10 25 4. Ostrava 12 6 3 3 16:13 3 21 5. Olomouc 12 5 4 3 18:17 1 19 6. Jablonec 12 5 3 4 15:7 8 18 7. Hradec Králové 12 5 2 5 11:10 1 17 8. Bohemians 1905 12 4 4 4 15:17 -2 16 9. Karviná 12 4 4 4 13:15 -2 16 10. Slovácko 12 4 4 4 8:15 -7 16 11. Liberec 12 4 3 5 20:18 2 15 12. Mladá Boleslav 12 3 5 4 18:16 2 14 13. Dukla Praha 12 3 2 7 10:19 -9 11 14. Teplice 12 3 1 8 14:21 -7 10 15. Pardubice 12 2 1 9 11:21 -10 7 16. Č. Budějovice 12 0 1 11 3:31 -28 1