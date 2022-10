Kolega na druhé lavičce zaslouží ocenit, chváli trenér Sparty Priske soupeře po přestřelce na Letné

38 střel, 7 branek a skóre, které by spíš sedělo hokejovému utkání. Tak dopadl souboj 12. kola nejvyšší fotbalové soutěže, ve kterém Sparta přehrála Pardubice 5:2. Tým z Letné uspěl už potřetí v řadě, a minimálně do nedělního večera poskočil na druhé místo tabulky. Praha 10:27 16. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít bývalý dánský reprezentant a současný trenér pražské Sparty Brian Priske | Foto: Ritzau Scanpix | Zdroj: Reuters

Při příchodu na sobotní fotbalové utkání mezi pražskou Spartou a Pardubicemi většina fanoušků i expertů čekala lítý boj domácích s tuhou obranou soupeře. Jenže opak byl pravdou - oba celky otevřely dveře do svých obran a výsledkem byl jeden z nejpohlednějších zápasů této sezony.

Už když sparťanský stoper Asger Sorensen otevřel v 8. minutě skóre utkání, bylo jasné, že fanoušci na Letné uvidí gólové hody. Zatímco za hostující Pardubice se prosadili Janošek se Sychrou, Spartu k výhře dotlačily další údery Jana Kuchty, Michala Sadílka, Martina Minčeva a Tomáše Wiesnera.

„Můj kolega na druhé lavičce zaslouží ocenit za to, jak své hráče připravil. Drželi se svého stylu, nechtěli se nám přizpůsobit jako ty ostatní týmy. Hráli velmi dobře, vytvořili si spoustu šancí. A já je za to respektuji,“ chválil trenér Sparty Brian Priske otevřený fotbal ze strany protějška Radoslava Kováče.

Ten přiznal, že nechtěl v Praze vystavět defenzivní val, i když k tomu pardubické postavení na posledním místě tabulky svádělo.

„Myslím, že jsme tady odehráli fakt dobrý zápas. Bylo to otevřené, nechtěli jsme zalézt, protože jsme věděli, že tady když zalezeme, tak nemáme šanci a nedostaneme se ani za půlku. Respektujeme sílu Sparty, ale ty góly byly zbytečné a to mě mrzí nejvíc. Samozřejmě, že Sparta vyhrála zaslouženě, to se asi shodneme všichni.“ řekl po zápase trenér Pardubic Kováč.

Coverver hitu Neila Diamonda Sweet Caroline v podání Vojtěcha Dyka se proto fanouškům Letenských po utkání poslouchala o to příjemněji.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 16. 10. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 10 8 2 0 20:7 26 2. Sparta 12 6 5 1 24:11 23 3. Slavia 11 7 1 3 34:11 22 4. Hr. Králové 12 6 2 4 14:12 20 5. Bohemians 1905 12 5 4 3 19:15 19 6. Olomouc 12 4 3 5 16:13 15 7. Liberec 11 4 3 4 15:14 15 8. Č. Budějovice 12 4 3 5 14:21 15 9. Brno 11 4 2 5 17:23 14 10. Jablonec 11 3 4 4 18:17 13 11. Ml. Boleslav 11 3 4 4 15:15 13 12. Slovácko 11 3 4 4 14:18 13 13. Teplice 12 3 4 5 18:28 13 14. Ostrava 11 2 5 4 14:15 11 15. Zlín 11 1 6 4 10:17 9 16. Pardubice 12 2 0 10 8:33 6