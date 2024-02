Je to výzva, všichni táhneme za jeden provaz, burcuje Panák před odvetou s tureckým Galatasarayem

Bylo by jednodušší, kdyby měl trenér na výběr všechny a ukázal na deset vyvolených. To si myslí sparťanský fotbalista Filip Panák před odvetou o osmifinále Evropské ligy, ve které budou chybět jeho vykartovaní spoluhráči Ladislav Krejčí, Matěj Ryneš a Veljko Birmančević.

„Pro nás by bylo jednodušší, kdyby hráli kluci, co hrají normálně,“ přiznává Filip Panák, který by při absenci kapitána Ladislava Krejčího neměl chybět v základní sestavě.

Dost možná místo Krejčího povede sparťany s kapitánskou páskou právě Panák a tak jako správný lídr tým před odvetou s Galatasarayem burcuje.

„Celkově je to výzva, jak se tomu postavit, že nezáleží na dvou, třech hráčích, ale je nás 29 a táhneme všichni za jeden provaz,“ vysvětluje Panák a stejná názor sdílí i trenér sparťanů Brian Priske.

„Samozřejmě že bychom preferovali, aby všichni hráči byli k dispozici, ale nic s tím nezmůžeme, to je součást fotbalu. Proto máme tak široký kádr a hodně kvalitních hráčů. Prostě budou hrát tři jiní, kteří jsou také zvyklí nastupovat na těchto pozicích,“ navazuje na Filipa Panáka kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske.

Klíč k postupu

Jeho svěřenci musí po porážce 2:3 v Turecku v odvetě porazit Galatasaray Istanbul alespoň o gól, aby souboj o účast mezi nejlepší šestnáctkou klubů této sezony Evropské ligy posunuli do prodloužení.

Stoper Panák doufá v mohutnou podporu sparťanských fanoušků v domácím prostředí. „Když se něco nepovede, tak vás lidi podrží. Víte, že na to nejste sami jen hráči, ale i realizační tým, ale stojí za námi spoustu lidí, kteří nás podporují, když se nedaří. Vždycky se hraje lépe doma a když je pořád vyprodáno, tak o to víc,“ doplnil Priske.

Stanice Radiožurnál Sport odvysílá utkání Sparty s Galatasarayem v přímém přenosu od 21.00 a iROZHLAS.cz bude zápas sledovat v podrobné online reportáži.