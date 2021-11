Samozřejmě, že budou změny v sestavě, upozorňuje trenér Sparty Vrba před zápasem proti Rangers

Fotbalisty Sparty čeká v Glasgow důležité utkání v boji o postup do jarní fáze Evropské ligy. Na hřišti Rangers budou hájit druhé místo ve skupině za Lyonem, který už jistě skončí první. Pražané ale před utkáním ve Skotsku nejsou v nejlepší formě, po reprezentační pauze utrpěli debakl na Slovácku. Glasgow 11:18 25. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Vrba během utkání s Interem. | Foto: Stoyan Nenov | Zdroj: Reuters

Fotbalisté Sparty by rádi v Glasgow napodobili svého rivala. Na hřišti Rangers totiž dokázala Slavia v Evropské lize před osmi měsíci vyhrát 2:0. Jenže Sparta půjde do utkání po vysoké prohře 0:4 na Slovácku.

„Absolutně jsme nezvládli ligový zápas. Myslím, že jsme si to vyhodnotili tak, aby se to už neopakovalo a teď jsme tady od toho, abychom naplnili naše cíle a ambice pokračovat v pohárové Evropě i na jaře,“ přiznává kapitán fotbalové Sparty David Pavelka.

Podle trenéra Pavla Vrby se ligová prohra 0:4 na Slovácku projeví ve složení základní sestavy na hřišti Rangers.

„Samozřejmě, že budou změny, to je jasné. Možná nás čeká podobný zápas jako na Slovácku, což pro nás může být výhoda, že se už doufám ponaučíme a věřím, že se takové zápasy neopakují.“

Letos to bude už třetí zápas českého týmu v Glasgow. V březnu Slavia v osmifinále Evropské ligy vyhrála právě na hřišti Rangers 2:0, v červnu pak česká reprezentace v Hampden Parku na úvod Eura porazila Skotsko také 2:0.

Bilanci tohoto roku kazí jen Jablonec, který v srpnovém předkole Evropské ligy na Celticu prohrál 0:3. Pokud Sparta nechce napodobit právě Severočechy, musí předvést výrazně lepší výkon než o víkendu na Slovácku. Že by si ale poslední nezdar museli Pražané vyříkat v kabině, nemělo podle Pavelky smysl.

„Během roku jsme tady pár takových situací zažili, kdy jsme si zavřeli dveře a vyříkali si to mezi sebou. Teď to bylo jiné, protože jsme všichni cítili, že jsme to podělali a kromě věcí, které jsme si ukázali na videu, to byla realita a z nikdo jsme necítili, že by bylo ještě něco navíc potřeba si vyříkávat,“ dodal kapitán letenských Pavelka.

Zápas fotbalistů Sparty na hřišti Glasgow Rangers začne ve 21 hodin a prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat ONLINE.

Stejně jako duel Evropské konferenční ligy mezi Jabloncem a Alkmaarem odvysílá v kombinovaném přímém přenosu stanice Radiožurnál Sport.