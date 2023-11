Sparta bude znovu bojovat o postup na půdě Rangers, před dvěma lety pod trenérem Vrbou neuspěla

Fotbalisté Sparty se, v uvozovkách, vrací na místo činu. Potřetí za čtyři roky se představí v největším městě Skotska. A stejně jako při poslední návštěvě Glasgow budou Pražané na hřišti Rangers bojovat o postup ze skupiny Evropské ligy. Ale tentokrát je Sparta v úplně jiné situaci než předloni. Glasgow 11:34 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Krejčí | Zdroj: Reuters

„Absolutně jsme nezvládli ligový zápas. Myslím, že jsme ho vyhodnotili tak, aby se to už neopakovalo. Jsme tu od toho, abychom naplnili naše cíle a ambice pokračovat v pohárové evropě i na jaře,“ tvrdil v listopadu 2021 kapitán fotbalové Sparty David Pavelka. Pražané tehdy cestovali do Glasgow po debaklu 0:4 na Slovácku.

„Je tady určitá tenze mezi fanoušky Glasgow Rangers a českými fanoušky,“ vysvětloval tehdy podplukovník Jakub Schoř z policejního prezidia, proč rozhodující souboj v bitvě o postup do jarní fáze Evropské ligy označila Evropská fotbalová unie jako vysoce rizikový.

„Ta analýza se zakládá na předcházeních událostech, které se staly při utkání českých klubů s Glasgow Rangers, jak Slavie, tak i po prvním utkání, které se odehrálo mezi Spartou a Rangers v Praze. Po utkání došlo v centru Prahy ze strany sparťanských chuligánů k napadení asi čtyřicítky skotských fanoušků,“ připomněl Schoř.

Dva roky zpět

Duel v Glasgow před dvěma lety se nakonec obešel bez incidentů. Sparta, tehdy na hřišti také s Ladislavem Krejčím, Lukášem Haraslínem, Adamem Panákem, Tomášem Wiesnerem, Davidem Pavelkou, střídajícím Adamem Karabcem a náhradníkem Martinem Vitíkem, prohrála s Rangers 0:2 a přišla o možnost na postup do vyřazovací fáze Evropské ligy.

„Myslím, že jsme si ten zápas prohráli sami tím, že jsme druhý gól darovali domácím a bohužel v situaci, kdy jsme mohli zápas zdramatizovat, tak jsme neproměnili ani jednu šanci,“ litoval tehdejší trenér Sparty Pavel Vrba.

O rok dříve ještě s trenérem Kotalem se Pražané vraceli z Glasgow v lepší náladě. Kvůli koronaviru i zraněním jim přitom chybělo devět hráčů včetně několika členů obvyklé základní sestavy. Ve skupině Evropské ligy ale i tak vyhráli v Celtic Parku 4:1. Hlavně díky hattricku útočníka Lukáše Juliše.

„Necítil jsem, že dám hattrick, to ne, ale cítil jsem, že by to mohlo být fajn a bylo,“ sdělil tehdy nadšený Juliš.

Ze současného kádru Sparty to zažili tehdy teprve sedmnáctiletý Karabec, Krejčí, Pavelka a mezi náhradníky Vitík. Bude to tentokrát pro Pražany v Glasgow repríza výhry na Celticu?

Odpověď bude známá ve čtvrtek večer a Radiožurnál Sport odvysílá duel Rangers - Sparta od 21 hodin v přímém přenosu.