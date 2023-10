Na Letné se diváci gólu nedočkali, Sparta s Rangers jen remizovala. Slávisté nestačili na AS Řím

Fotbalisté Sparty ve třetím zápase základní skupiny Evropské ligy remizovali na domácí půdě s Glasgow Rangers 0:0. Oba týmy mají po čtyřech bodech, skupinu C vede o dva body Betis Sevilla po výhře 1:0 na hřišti Arisu Limassol. Slavia nezvládla vstup do utkání v Římě, kde od AS inkasovala už po 44 sekundách hry, nakonec na Olympijském stadionu prohrála 0:2.

