Kluci odehráli úžasné utkání, chválil po vysoké výhře v Jablonci své svěřence trenér Sparty Priske

Před odvetou třetího předkola Ligy mistrů proti Kodani si fotbalisté Sparty v lize opět zastříleli. Stejně jako před týdnem na Letné Pardubicím dali pět gólů i v Jablonci. Tentokrát to zvládli v dost obměněné sestavě a dokonce během jednoho poločasu. Nakonec zvítězili 5:1. Jablonec nad Nisou 7:31 13. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brian Priske | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

Sparťanské vedení 5:0 v Jablonci po první poločase pečetil obránce Tomáš Wiesner. Před ním se trefili záložníci Kaan Kairinen a Martin Minčev. Skóre otevřel dvěma góly stoper Martin Vitík, který se v obou případech prosadil po rohovém kopu z pravé strany.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce na vysokou výhru pražské Sparty na půdě severočeského Jablonce

„Při prvním gólu jsem šel do prostoru, který mi určil trenér. Byl jsem tam, přišel balon a dal jsem gól. Druhou situaci jsme rozehrávali na krátko, já jsem nějak tušil, že by to mohlo na zadní tyč přijít a šel jsem tam. Měl jsem samozřejmě v hlavě to, že jsem chtěl dát další gól, ale zpětně mě to nemrzí, jsme hlavně rád za tři body,“ popsal sparťanský Vitík.

Osm změn v sestavě

Sparťanský trenér Brian Priske udělal oproti úternímu úvodnímu duelu třetího předkola Ligy mistrů na hřišti FC Kodaň osm změn v základní sestavě. I přes to Pražané utkání na novém jabloneckém trávníku ovládli. Severočechům navíc uštědřili jejich nejvyšší domácí porážku v historii samostatné ligy.

„Mám velkou radost z výsledku a předvedené hry. Když uděláte tolik změn, počítáte s možností, že to možná bude v utkání trochu drhnout. Základní sestavu ale musím hodně pochválit. Kluci odehráli úžasné utkání a drželi se herního plánu.“ Řekl trenér Sparty Priske.

„Poločas hrůzy, to jsme viděli všichni. Určitě jsme to ovlivnily ty dvě první branky, co jsme dostali ze standardních situací,“ hodnotil naopak zklamaně Priskeho protějšek Radoslav Látal první půli, která se do českých ligových statistik zapsala jako ta nejhorší jablonecká.

Severočeši po vysoké porážce 1:5 se Spartou v nové sezoně nejvyšší soutěže dál čekají na vítězství, naopak úřadující mistři jsou po úvodních čtyřech kolech stoprocentní.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 13. 8. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 30 20 8 2 70:29 68 2. Slavia 30 20 6 4 81:25 66 3. Plzeň 30 17 6 7 55:29 57 4. Bohemians 1905 30 14 6 10 53:49 48 5. Slovácko 30 13 7 10 36:38 46 6. Olomouc 30 10 11 9 45:40 41 7. Liberec 30 10 8 12 39:43 38 8. Hr. Králové 30 11 5 14 34:40 38 9. Ml. Boleslav 30 9 10 11 39:42 37 10. Č. Budějovice 30 10 5 15 35:54 35 11. Jablonec 30 9 8 13 46:57 35 12. Ostrava 30 9 8 13 43:42 35 13. Teplice 30 8 8 14 38:63 32 14. Brno 30 8 7 15 40:56 31 15. Pardubice 30 8 4 18 29:58 28 16. Zlín 30 5 11 14 37:55 26