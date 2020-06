Hráči Sparty tmavé pleti nechodí na děkovačku s fanoušky. ‚Budeme to řešit,‘ řekl Kasík

Byla to nervózní bitva, která přinesla pět branek a 12 žlutých karet. Sparta zápas nakonec zvládla a vyhrála nad Baníkem 3:2. Mohla se tak těšit ze zasloužené výhry. Ne všichni hráči ale měli radost. Závěrečné děkovačky s fanoušky se nezúčastnil ani jeden hráč tmavé pleti. Mluvčí Sparty Ondřej Kasík neví, proč to udělali. „Je to věc, kterou určitě budeme řešit do dalšího zápasu,“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Praha 11:45 24. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve sparťanském kotli se během zápasu objevil transparent "white lives matter". | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

V současném kádru Sparty jsou čtyři hráči tmavé pleti – obránce Costa Nhamoinesu, záložníci Guélor Kanga a Georges Mandjeck a útočník Benjamin Tetteh. Do posledního zápasu s Baníkem Ostrava nastoupil v základní sestavě pouze Kanga, který patří k největším hvězdám a nejlepším střelcům celé ligy, Costa a Tetteh do zápasu naskočili z lavičky.

Nikdo z nich se pak ale neúčastnil tradiční závěrečné děkovačky s fanoušky. „Sparta poráží Baník 3:2. Děkovačka pod kotlem opět bez hráčů tmavé pleti...“ všiml si například sportovní redaktor Dominik Hejbal. A podle dalších komentářů a záběrů se neúčastnili ani děkovačky v zápase s Libercem.

Proč nepřišli Kanga a spol. s fanoušky slavit, Kasík neví. „Je to věc, kterou určitě budeme řešit do dalšího zápasu. Nevím, jestli došlo k něčemu konkrétně při zápase, na co hráči reagovali, nebo jestli je to postoj, který nemá nic společného s děním včera na stadionu,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ve středu Kasík s tím, že se na to bude ptát hráčů. Ti ale dostali ve středu volno.

Souviset by to ale mohlo s chováním fanoušků Sparty během semifinále Mol Cupu s Viktorií Plzeň. Během něj měli dělat opičí zvuky na adresu konžského záložníka Plzně Joela Kayambu, na což po zápase i na sítích upozorňoval plzeňský útočník Jean-David Beauguel.

Beauguel si také stěžoval i na transparent se sloganem „White Lives Matter“, tedy „na bílých životech záleží“, který ve svém sektoru vyvěsili sparťanští fanoušci. Jde o reakci na hnutí Black Lives Matter, které vzniklo ve Spojených státech v roce 2013. Upozorňuje na případy zvýšeného policejního násilí, rasové nerovnosti a systematického rasismu vůči černochům. „Nevím, co na to říct,“ komentoval sparťanský transparent Beaguel.

Špatné vztahy s fanoušky

Sparťanští ultras na své facebookové stránce později uvedli, že transparent nebyl míněn útočně, ale jako reakce na zapojení klubu do kampaně hnutí Black Lives Matter, která rezonuje během současných protestů proti rasismu ve Spojených státech i v některých evropských zemích.

„Nemá nikoho diskriminovat ani urážet. Klub se v uplynulých dnech nesmyslně zapojil do kampaně ‚BLM‘, jež má bezpochyby politický přesah a nemá nic společného s fotbalem, Spartou ani naší zemí,“ stojí v prohlášení.

„Tento krok vnímáme jako velký přešlap ze strany managementu a razítko na rabování, žhářství a ohavností, které se ve jménu této kampaně odehrávají nejen v zámoří, ale i u nás na starém kontinentě.“

Kasík připouští, že vztahy mezi hráči a fanoušky nejsou ideální. „Naladění mezi tribunami a hráčským kádrem by mělo být jiné. Budeme se snažit, aby takové bylo. Oboustranně,“ popsal.

Rasimus a urážky

Špatný vztah fanoušků a hráčů dokazují i urážlivé a někdy až rasistické komentáře, které se k chování čtveřice hráčů po zápase objevili na sociálních sítích. „Když se jim to nelíbí, tak můžou hrát někde jinde, šašci,“ napsal jeden uživatel facebooku vystupující pod názvem Moloch.

„Konečně normální Sparta na děkovačce,“ reagoval další. „Vyřadit z kádru. Jenže na to nejsou koule...“ myslí si další. „Černí hráči nejsou lidi,“ dodal další. „Černý rasisti,“ napsal jiný uživatel. Z komentářů je také patrné vymezování se vůči zapojení Sparty do kampaně Black Lives Matter.

Sparta toho ale nelituje a ukončit její podporu nechce. „Ve chvíli, kdy se rozhodneme k nějaké antirasistické kampani - jako byla ta s Kubou Štáfkem, případně jsme měli nějakou komunikaci směrem k tribunám před zahájením téhle sezony, což už bude skoro rok -, tak je to vždycky po úvaze víc lidí uvnitř klubu. Není to tak, že bychom tyto věci dělali nahodile. Nemáme důvod revidovat to, že jsme se ke kampani připojili,“ dodal Kasík.

V poslední době nejde o jediný případ rasismu na českých fotbalových stadionech. Před asi dvěma týdny si také útočník Beauguel stěžoval na rasistické chování některých lidí. Vadilo mu chování domácích fanoušků na zápase v Olomouci. Vedení Sigmy se později v prohlášení Beauguelovi i jeho klubu omluvilo a uvedlo, že dotyční fanoušci byli identifikováni a vyvedeni ze stadionu. Ligová fotbalová asociace pak klub potrestala pokutou 120 tisíc korun.