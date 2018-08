Na plakátu se sparťanem Kangou se objevil terč. ‚Nejde o rasismus, ale o spor s fanoušky,‘ tvrdí klub

Po nedělním fotbalovém zápase mezi Spartou a Slováckem se na jednom z velkých plakátů na letenském stadionu objevil terč přes obličej Guélora Kangy. „Ozdoba“, o kterou gabonský záložník s největší pravděpodobností nestál, byla na plakátu ještě ve čtvrtek večer. Mluvčí letenského klubu Ondřej Kasík serveru iROZHLAS.cz řekl, že nešlo o rasismus, ale o spor mezi Kangou a fanoušky. Původní zpráva Praha 14:15 10. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obličej Kangy "zdobil" s největší pravděpodobností terč. | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: Český rozhlas

„Je to jeden z projevů nesouladu mezi fanoušky a tím konkrétním hráčem,“ myslí si Kasík.

Podle mluvčího nejde o první projev sporu mezi gabonským záložníkem a fanoušky. „Při nedělním zápase se Slováckem jsme si samozřejmě všimli, že náš sektor ultras vyvěsil transparent směrem k tomu hráči, na kterém bylo: Nerespektuješ fans, nerespektuješ Spartu,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Kasík zcela vylučuje, že by mohlo jít o rasismus směrem k hráči tmavé pleti. „Dostalo se nám od fanoušků - i z toho tvrdého jádra – ujištění, že to není projev rasismu, je to projev řekněme nesouladu nebo nepochopení některých gest hráče a některých jeho projevů směrem k publiku. Rasistický motiv v tomhle případě určitě vylučujeme,“ vysvětluje mluvčí letenských fotbalistů.

Přelepením plakátu podle Kasíka Spartě pravděpodobně žádná škoda nevznikla. „Podle mých informací se jedná o izolepu, která byla nalepená zevnitř toho plakátu, takže by nemělo být zas tak náročné to z plakátu odstranit,“ popisuje. Zadní strana plakátu je přístupná z jednoho z ochozů stadionu.

„Podle informací, které mám, nedošlo k nějakému vniknutí do areálu stadionu v době, kdy areál byl uzavřený. To je věc, která se mohla stát například při ligovém utkání se Slováckem,“ odhaduje Kasík i podle toho, že fotografie poškozeného plakátu se objevila na sítích už v pondělí. Přesto, jak je patrné z fotografií, byla páska na plakátu ještě ve čtvrtek večer.

K jejímu odstranění tak tedy došlo až po upozornění serveru iROZHLAS.cz v pátek dopoledne. „Předpokládám, že když teď přijedete na Letnou, tak už to tam nebude,“ dodal mluvčí.

Poškození plakátu nechce klub řešit s policií. „Něco takového neplánujeme,“ řekl a dodává: „Není to věc, ze které bychom měli radost, nicméně toto odstraníme a budeme to považovat za hotovou věc a za uzavřenou záležitost.“

Přeškrtnutý obličej na plakátu Guélora Kangy na stadionu Sparty na Letné. | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: Český rozhlas

Spory Kangy s fanoušky

Kanga sparťanským fanouškům k srdci příliš nepřirostl. „Jedna z věcí, která našemu publiku vadila, bylo, že po některých zápasech neviděli Kangu společně se spoluhráči na trávníku poděkovat fanouškům za podporu týmu, což se ale už například po nedělním zápase se Slováckem stalo. Kanga zatleskal a poděkoval fanouškům, že tým podporovali. Věříme, že těch projevů bude čím dál tím méně,“ věří Kasík.

Guélor Kanga má ale mít u sparťanských fanoušků celou řadu dalších škraloupů. Na soustředění měl odmítnout nosit předepsané týmové oblečení, podle některých informací kazí atmosféru v kabině a po překvapivé prohře Sparty v předkole Evropské ligy se srbskou Suboticou měl ironicky tleskat směrem k vlastním fanouškům a ochotně se fotit s příznivci Crvené Zvezdy, ze které na Letnou přišel.

Sparta proto podle Kasíka intenzivně pracuje na zlepšení vztahů mezi fanoušky a gabonským středopolařem. „Nemluvíme samozřejmě jenom s fanoušky, ale i s tím samotným hráčem a vysvětlujeme mu, že není optimální, aby nešel stejně jako celý tým po utkání zatleskat a poděkovat fanouškům. Řešili jsme s ním i situaci, kdy po vstřeleném gólu v Jablonci se snažil umlčet svoje kritiky gestem, kdy si dal ukazováček před pusu. Musíme zkrátka pracovat s oběma stranami tak, aby to pnutí bylo co nejdřív pryč,“ popisuje mluvčí.