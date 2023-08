Naprosto zasloužené vítězství, chválil trenér Sparty Priske po zápase s Karvinou. Litoval jen vyloučení

Fotbalisté Sparty jsou zpátky na prvním místě tabulky. V 6. kole porazili Karvinou 3:1 a o skóre se dostali před Slavii, která jen remizovala v Jablonci 1:1. Sérii tří soutěžních zápasů bez výhry Sparťané dokázali ukončit, i když museli víc než půl hodiny hrát v oslabení. Praha 9:37 28. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparty slaví ligovou výhru nad Karvinou | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Dohrávali v deseti, inkasovali gól na 1:2, ale i tak nakonec dotáhli zápas do vítězného konce. Fotbalisté Sparty porazili Karvinou 3:1 a jsou v ligové tabulce zase první.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak fotbalisté a trenér pražské Sparty hodnotili vítězství nad Karvinou

„Samozřejmě naprosto zasloužené vítězství. Ale zbytečně jsme si to sami zkomplikovali červenou kartou pro Adama Karabce. Do té doby jsme měli zápas plně pod kontrolou.“ přiznal trenér fotbalové Sparty Brian Priske.

Stejně jako před týdnem v Teplicích zase Pražané dohrávali v lize o deseti. Tentokrát ale utkání proti Karviné dotáhli do vítězného konce, hlavně díky dvougólovému náskoku z úvodní půlhodiny.

„Musím pochválit celý tým, jak jsme do toho vstoupili a dali jsme rychlý gól. Myslím, že jsme hru kontrolovali,“ těšilo záložníka Jakuba Peška, že i přes šest změn v základní sestavě Sparta hned od začátku přehrávala Karvinou.

„Bylo důležité, abychom je rozhýbali, aby se tam prostory našly, a to se nám dařilo. Nebyli jsme líní na krok a plnili jsme to velice dobře.“

Návrat na čelo

Sparta vyhrála po třech soutěžních zápasech a v domácí soutěži se vrátila na první místo, o skóre před Slavii. Do odvety závěrečního předkola Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb tak můžou jít Pražané v lepší náladě.

„Nevím, jestli je to úleva. Ale určitě je to důležité vítězství. Už před zápasem jsme se bavili o tom, že se potřebujeme dostat zpátky na vítěznou vlnu. Neuspěli jsme v pohárové Evropě, když jsme vypadli po penaltách s Kodaní z kvalifikace Ligy mistrů, remizovali jsme v Teplicích a prohráli v Záhřebu. Jsme vítězný tým a bylo důležité se do toho vrátit co nejdřív,“ prohlásil Brian Priske.

Ligovou výhru 3:1 nad Karvinou by fotbalisté Sparty potřebovali zopakovat ve čtvrtek. Proti Dinamu Záhřeb budou v boji o základní skupinu Evropské ligy totiž dohánět dvougólovou ztrátu z prvního duelu v Chorvatsku.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 28. 8. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 6 5 1 0 17:5 16 2. Slavia 6 5 1 0 10:3 16 3. Olomouc 6 4 0 2 10:6 12 4. Slovácko 6 3 2 1 8:5 11 5. Plzeň 5 3 1 1 11:6 10 6. Bohemians 1905 6 3 0 3 5:7 9 7. Mladá Boleslav 5 2 2 1 9:7 8 8. Liberec 6 2 2 2 7:7 8 9. Teplice 6 2 2 2 6:6 8 10. Hr. Králové 6 2 1 3 9:8 7 11. Ostrava 6 2 1 3 6:7 7 12. Karviná 6 1 1 4 9:12 4 13. Pardubice 6 1 1 4 4:9 4 14. Zlín 6 1 1 4 5:11 4 15. Jablonec 6 0 4 2 4:10 4 16. Č. Budějovice 6 1 0 5 8:19 3