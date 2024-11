Sparta nevypadá dobře, komentuje její další zaváhání expert Horváth. Slavia má podle něj nabitější kádr

Fotbalovou ligu vede i po 15. kole pražská Slavia, která v neděli deklasovala Karvinou 5:1. Na druhou Plzeň má osmibodový náskok, na čtvrté obhájce titulu ze Sparty dokonce dvanáctibodový. „Pro Spartu je dobře, že je repre pauza a že mají deset dní na to, aby se dali dohromady,“ říkal na adresu letenského klubu ve vysílání Radiožurnálu Sport fotbalový expert Pavel Horváth. Praha 13:00 11. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní hráči pražské Sparty | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Slavia je dál v lize bez porážky. V utkání s Karvinou ale i přes jasný konečný výsledek ještě dvacet minut před koncem hrála nerozhodně. Čím dokáže Slavia rozhodovat takové zápasy, ve kterých nemůže soupeři dlouho odskočit?

Vyrovnaností kádru. V neděli rozhodli zápas Mojmír Chytil s Matějem Juráskem, kteří vystřídali a podíleli se na všech gólech od 70. minuty. Je to velká síla, když máte na lavičce hráče, kteří jsou minimálně stejně kvalitní jako hráči, co hrají od začátku. Naopak soupeři se to hodně těžko brání, když má v nohách osm devět kilometrů, a pak přijde někdo čerstvý, tak je jasné, že má výhodu. Kvalita na straně Slavie byla, a proto zvítězili jasně 5:1.

Naopak pražskému rivalovi Slavie, tedy Spartě, se nedaří, z posledních pěti zápasů má letenský tým jen 4 body. Může se Slavii stát, že by spadla do podobné herní krize? Co by to případně mohlo způsobit?

Úplně si to nedovedu představit. Slavia má kádr nabitější, nějaké zdravotní problémy už taky měli, ale v tuto chvíli je Slavia rozjetá a sebevědomí dělá velkou porci úspěchů. Do zimní pauzy, která nebude dlouhá, tak asi Slavia moc brzdit nebude.

Sparta od ligové prohry s Olomoucí na konci září boduje minimálně, teď si z Mladé Boleslavi přivezla jen bod. Jak by měli teď Pražané reagovat? Je namístě třeba stavět víc mladších hráčů z juniorky, nebo dokonce odvolání trenéra Larse Friise?

Jsou určitě různé varianty, pro Spartu je dobře, že je repre pauza a že mají deset dní na to, aby se dali dohromady. Někdo se možná uzdraví. I pozice trenéra není tak pevná, jako byla před měsícem. Sparta nevypadá dobře, byť v neděli vedla a dostala vyrovnávací gól až osm minut před koncem, to už je smůla, ale zápas s Boleslaví byl vyrovnaný i z pohledu statistik, takže to překvapení není. Spartě se prostě nedaří.

Plzeň pak dál drží krok se Slavií. Porazila Bohemians 2:0 a ztrácí na první Pražany osm bodů. Co musí hráči Viktorie udělat pro to, aby se udrželi v té aktuální formě?

Musí držet formu nejen aktuálně, ale konstantě i do budoucna. Mají dobrý kádr, mužstvo je dlouho spolu, hráči se znají, je to takový rodinný klub. Oproti Spartě mají výhodu, že jsou hráči zdraví. Plzni se daří i v pohárech a je to vidět i na hráčích, že mají chuť a Plzeň je v tuto chvíli zaslouženě druhá.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 11. 11. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 14 12 2 0 33:5 28 38 2. Plzeň 14 9 3 2 24:9 15 30 3. Ostrava 14 8 3 3 25:14 11 27 4. Sparta 14 8 2 4 26:18 8 26 5. Jablonec 14 6 3 5 18:9 9 21 6. Hradec Králové 14 5 4 5 12:11 1 19 7. Olomouc 13 5 4 4 19:19 0 19 8. Karviná 14 5 4 5 16:21 -5 19 9. Slovácko 13 5 4 4 9:15 -6 19 10. Mladá Boleslav 14 4 6 4 21:18 3 18 11. Liberec 14 4 5 5 20:18 2 17 12. Bohemians 1905 14 4 5 5 15:19 -4 17 13. Teplice 14 4 1 9 19:26 -7 13 14. Pardubice 14 3 2 9 13:21 -8 11 15. Dukla Praha 14 3 2 9 10:26 -16 11 16. Č. Budějovice 14 0 2 12 5:36 -31 2