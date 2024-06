Fotbalisté Sparty narazí v předkole Ligy mistrů na islandský Víkingur, nebo irský Shamrock

Fotbalisté Sparty Praha vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů ve 2. předkole soubojem s vítězem duelu mezi Víkingurem Reykjavík a irským Shamrockem. Dvojzápas začnou 23., nebo 24. července venku, odvetu odehrají o týden později doma. Rozhodl o tom středeční los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu. Praha 13:08 19. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stadion pražské Sparty na Letné | Zdroj: Profimedia

Sparta si naposledy zahrála hlavní fázi Ligy mistrů v sezoně 2005/06. Na cestě do ní by po případném úspěchu ve 2. předkole museli úřadující čeští šampioni přejít ještě přes další dva soupeře. Ve 3. předkole nemistrovské části vstoupí do kvalifikace i druhý tým uplynulé sezony české ligy Slavia.

Sparta potvrdila odchod Krejčího do Girony. Kapitán se rozloučil dojemným videem, děkoval Rosickému Číst článek

UEFA krátce před losem rozdělila účastníky mistrovské části 2. předkola do tří skupin. Sparta coby nasazené mužstvo figurovala v druhé z nich a výběr potenciálních soupeřů se jí zúžil na čtyři dvojice 1. předkola.

Papírově nejtěžším byl byl zřejmě případný souboj s Ballkani, kosovskému šampionovi se ale obhájce českého titulu vyhnul.

Sparťané budou favority, ať už nastoupí proti komukoli z vylosované dvojice. Sedminásobný islandský šampion Víkingur ovládl dva z posledních tří ročníků domácí soutěže, v pohárech se ale z kvalifikace ještě nikdy do skupinové fáze neprobojoval.

Premiéra v Česku

S českými kluby se dosud v soutěžích UEFA neutkal. V minulé sezoně hrál domácí zápasy v pohárech v Klaksvíku.

Shamrock opanoval poslední čtyři ročníky irské ligy. Na rozdíl od Víkinguru už na české soupeře narazil. V sezoně 2017/18 vypadl po prohrách 2:3 doma a 0:2 venku ve 2. předkole Evropské ligy s Mladou Boleslaví a v roce 1978 dvakrát podlehl Baníku Ostrava.

Na rozdíl od Víkinguru se Shamrock dvakrát představil ve skupinové fázi pohárů. V roce 2011 v Evropské lize i předloni v Konferenční lize obsadil bez vítězství poslední čtvrté místo v tabulce.

Slavia jako vicemistr bude hrát nemistrovskou část kvalifikace a díky příznivému vývoji v závěru uplynulé sezony začne až ve 3. předkole. Červenobílí by museli na cestě do hlavní fáze zdolat dva soupeře a už teď mají jistotu, že by v obou případech byli nasazeni.

Formát všech tří klubových soutěží UEFA včetně Ligy mistrů se od nadcházející sezony změní. Nebudou se již hrát ve skupinách, ale jako jedna liga se všemi týmy.

⭐️ LOS 2. PŘEDKOLA LIGY MISTRŮ | Na úvod naší další cesty Evropou vyzveme vítěze souboje mezi Vikingurem Reykjavík a Shamrockem Rovers FC 🌍 #acsparta | #UCL



➡️ https://t.co/404AewzQeL pic.twitter.com/ZrKiWEjszg — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 19, 2024