‚Ukázali jsme, že můžeme hrát jako tým.‘ Sparťané věří, že jim výhra v Jablonci pomůže v Evropské lize

Fotbalisté Sparty po pohárovém propadnutí v Subotici ukázali v lize svou lepší stránku. Přestože si v Jablonci během prvního poločasu nevytvořili žádnou šanci, ve druhém hned tu první využili a nakonec vyhráli 2:1. Jablonec nad Nisou 7:31 30. července 2018

Po odvolání kouče Pavla Hapala Spartu vedl její sportovní ředitel Zdeněk Ščasný. Jediným Čechem v základní sestavě letenského týmu pak zůstal Martin Frýdek. Ten si ale netroufl hodnotit, jestli výkon Pražanů už odpovídal jejich představám.

„To je otázka spíš pro trenéra, jestli to byl takový výkon, jaké jsme si přáli. Určitě to byl rozdílný výkon než se Suboticí. Myslím si, že každý si uvědomil, že takhle to hrát nemůžeme,“ říká pro Radiožurnál Frýdek.

Důvod k radosti měl také střelec druhé sparťanské branky Vukadin Vukadinovič. Trefil se krátce po svém příchodu na hřiště. O to víc si gól užíval.

„Musím říct, že si to užívám a jsem rád, že jsem týmu pomohl k důležité výhře. Jablonec hrál na začátku dobře a přežili jsme pár jejich šancí, které měli,“ popisuje Vukadinovič.

Sparťané si tak alespoň částečně udobřili své fanoušky. Ve čtvrtek ale o jejich přízeň znovu budou bojovat, a to v pohárové odvetě.

„Máme to teď těžké s fanoušky, protože ten zápas v Evropské lize jsme nezvládli. Myslím, že jsme jim ukázali, že můžeme hrát jako tým. Spoustu jsme si toho vyříkali, měli jsme pohovor s Tomášem Rosickým. Ten nám řekl pár skvělých věcí. Věřím, že nás to vítězství nabudí a ve čtvrtek to zvládneme,“ dodává Vukadin Vukadinovič.

Co konkrétního ale populární Rosa hráčům řekl, zůstalo ve sparťanské kabině. Jisté je ovšem to, že Letenští mají po druhém ligovém kole plný počet šesti bodů.