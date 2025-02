Pohár je důležitý, ale máme i ligu, zní ze Sparty po postupu do čtvrtfinále. Stále věří i šanci na titul

Stejně jako v posledním ligovém zápase proti posledním Českým Budějovicím, i v osmifinále MOL Cupu se dlouho trápili střelecky. Nakonec ale fotbalisté Sparty i díky dvěma gólům v závěru utkání porazili Duklu 3:0. Stali se tak prvními čtvrtfinalisty domácího poháru. Praha 13:02 26. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparty slaví výhru | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Fotbalisté Sparty si jako první zajistili čtvrtfinále MOL Cupu. Duklu porazili 3:0, když ale definitivně zlomili odpor soupeře až v samotném závěru. Ke klidu Spartě pomohly dva góly po rohových kopech.

„Nebyl jsem nervózní. Cítil jsem, že máme utkání pod kontrolou. Samozřejmě, soupeř si vypracoval jednu příležitost, ze které mohl vyrovnat, já ale musím ocenit to, jak kluci hráli. Trpělivě jsme drželi balon, jasně že jsme si nevyprodukovali dost možností, ale bylo to proti nim velmi složité. Dukla bránila opravdu dobře. A jsem rád, že jsme si pomohli góly ze standardních situací,“ prohlásil trenér fotbalové Sparty Lars Friis po výhře nad Duklou 3:0.

K postupu do čtvrtfinále MOL Cupu si domácí pomohly také dvěma góly po rohových kopech.

„Myslím, že to nebylo z naší strany špatně. Hráči v defenzivě opravdu plnili to, co jsme si řekli, a nebýt těch dvou slepených gólů v závěrečných pěti minutách, tak kdybychom je nedostali, výsledek by vypadal o něco lépe,“ litoval asistent trenéra Dukly Michal Horňák.

Naděje umírá poslední

Pro tým z Julisky je ale samozřejmě důležitější zvládnout boj o udržení v Chance lize.

Sparta si naopak v MOL Cupu může spravit chuť, protože v domácí soutěži na třetím místě ztrácí na vedoucí Slavii propastných 13 bodů.

„Nějaký rozdíl v lize je, ale pokud bude alespoň jednoprocentní šance, že titul může být, tak nemyslíme na nic jiného a soustředíme se na sebe. Pohár je důležitý, ale máme i ligu, a pokud bude šance, tak o to hrajeme dál,“ tvrdí obránce Sparty Adam Ševínský.

Blíž než obhajobě ligového titulu je ale aktuálně tým z Letné triumfu v domácím poháru. Po postupu do čtvrtfinále v něm totiž stačí Spartě k zisku trofeje vyhrát už jen tři zápasy.

