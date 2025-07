Kapitánskou pásku ve Spartě převzal Haraslín, klub s ním prodloužil smlouvu. Letenští si pojistili i Ryneše

Haraslín byl jedním z hlavních strůjců ligových titulů z let 2023 a 2024, ke druhé trofeji přispěl i Ryneš. Oba si se Spartou zahráli v uplynulé sezoně Ligu mistrů.

2:09 Trenér Priske chce na Letnou vrátit titul. ‚Miluji tenhle klub,‘ tvrdí o Spartě a představil realizační tým Číst článek

„Jsem moc rád, že jsem mohl s klubem podepsat nový kontrakt. Po dlouhé době se nám podařilo získat titul, vyhrát double a jako třešnička na dortu přišel postup do vysněné Ligy mistrů. Dodnes mi z toho běhá mráz po zádech. Uděláme všechno pro to, aby se nám to znovu povedlo,“ uvedl Haraslín.

Devětadvacetiletý křídelník za čtyři roky ve Spartě odehrál 150 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal 44 gólů a 29 asistencí. Od nové sezony převezme kapitánskou pásku od Filipa Panáka.

„Být kapitánem největšího klubu v Česku je pro mě obrovská čest. Je to nová výzva, ale ty já mám rád. Přijímám ji s hrdostí a pokorou. Uvědomuju si, že s tím přichází i větší zodpovědnost, nejen vůči týmu, ale i vůči sobě samému,“ řekl hráč se 42 starty ve slovenské reprezentaci.

©️ NOVÝ KAPITÁN | Před začátkem sezony 2025/2026 přebírá pásku Lukáš Haraslín 🇸🇰



Šulo, ať se ti v nové roli daří! ✊ #acsparta



➡️ https://t.co/0dgMmAGHSe pic.twitter.com/KTZcRwYs9k — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 16, 2025

Prodloužil i Ryneš

Ryneš přišel do Sparty jako šestnáctiletý z Českých Budějovic a skrz B-tým a hostování v Hradci Králové se před dvěma lety probojoval do prvního mužstva.

„Sparta je pro mě srdeční záležitost. Jsem vděčný za každou šanci, kterou jsem tady dostal, a o to víc si vážím toho, že můžu dále pokračovat. Zažil jsem s klubem krásné chvíle, oslavy titulů, atmosféru velkých zápasů a pořád mám obrovskou chuť vyhrávat další trofeje,“ řekl čtyřiadvacetiletý ofenzivní levý bek.

Ryneš v lize nastoupil k 76 zápasům a vstřelil pět branek. V září si odbyl debut v reprezentaci, když odehrál závěrečnou půlhodinu utkání Ligy národů v Gruzii.