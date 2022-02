Chceme hrát ofenzivně, burcuje Hancko před zápasem v Bělehradě. Věří, že Sparta postoupí

Fotbalisté Sparty si vyzkoušeli trávník na stadionu Partizanu a tak nějak doufají, že to pro ně v téhle sezóně nebylo naposledy v evropském poháru, kdy se připravují na zápas play off.

Jenže k tomu potřebují dát v Bělehradě góly. A po zimní pauze není hra sparťanského týmu směrem dopředu zrovna ideální.

„Samozřejmě víme, že je to problém se kterým se v posledních zápasech potýkáme a myslím, že každý tým má během roku období, kdy z toho vypadne. My jsme si to snad už vybrali,“ vypráví Dávid Hancko, který se primárně stará o defenzivu.

Minulý týden na Letné ale dokázal, že jeho fotbalové dovednosti nekončí jen ve vlastním pokutovém území nebo na polovině hřiště.

Byl to právě on, kdo se proti Partizanu postaral o největší šance Sparty.

„Myslím, že z části to vychází z mého herního stylu, ale mám jasně dané úkoly, co mám plnit do ofenzivy i defenzivy. Chceme hrát ofenzivně.“

Jestli to Sparta ukáže v Bělehradě a dokáže smazat ztrátu 0:1, se dozvíte i z přímého přenosu na stanici Radiožurnál Sport a ze vstupů na Radiožurnálu. Utkání začíná v 18.45.

Od 21 hodin pak na obou stanicích uslyšíte přímou reportáž zápasu Slavie s Fenerbahce Istanbul, do kterého půjde tým v pražských Vršovic s náskokem 3:2.