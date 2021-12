Fotbalová Sparta posiluje. Z Jablonce si přivedla nejproduktivnějšího útočníka Čvančaru

Novou posilou fotbalistů pražské Sparty se stal útočník Tomáš Čvančara. Jednadvacetiletý ofenzivní hráč a člen reprezentačního týmu do 21 let přestoupil do třetího týmu aktuálního ročníku české nejvyšší soutěže z Jablonce nad Nisou. Na Letné podepsal víceletý kontrakt.

