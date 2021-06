Fotbalová Sparta posiluje zadní řady, letenskému klubu se upsal dánský obránce Höjer

„Casper je již vyhraný, zkušenější typ obránce s vyváženou ofenzivní a defenzivní činností. Obsáhne celou délku hřiště, je aktivní, zapojuje se do kombinace a dostává se i do koncovky,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

„Má velmi dobrou kopací techniku, hraje se zarputilostí a je vidět, že chce každý zápas vyhrát. Chceme být více produktivní ze stran. Zároveň chceme, aby nám tuto produktivitu nepřinášeli pouze ofenzivní hráči,“ uvedl čtyřicetiletý někdejší záložník Sparty, Dortmundu a Arsenalu.

Zkušenosti z reprezentace

Höjer v minulosti nastupoval i za Brönshöj, Lyngby nebo mládežnické výběry dánské reprezentace.

„Samozřejmě je to velký krok pro mě, mou rodinu i okolí. Je to pro mě opravdu velký moment. Jsem moc šťastný a nadšený, že tu mohu být. Sparta je velký klub, který obvykle hraje evropské poháry a bojuje o titul. Chci vyhrát ligu a bylo by mi opravdu velkým potěšením toho dosáhnout ve Spartě,“ prohlásil rodák z Kodaně.

S novým týmem ho čeká 2. předkolo Ligy mistrů. V něm se Letenští utkají buď s dánským Midtjyllandem, Rapidem Vídeň nebo Galatasarayem Istanbul. „Abych byl upřímný, neřeším, jestli potkáme Midtjylland. Uvidíme, koho dostaneme, ale pojďme postoupit do dalšího kola,“ konstatoval Höjer.

Jako první posilu představila Sparta v úterý českého reprezentačního záložníka Jakuba Peška.