Ve druhém poločase už síly ubývaly, přiznal Haraslín. Pro trenéra Sparty Priskeho je postup klíčový

První významný úkol této sezony mají fotbalisté Sparty splněný. Přestože prohráli v Rize s tamním FC 0:1, v součtu s úvodním vítězstvím 2:0 postoupili do hlavní fáze Konferenční ligy.

Lukáš Haraslín | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

Fanoušci Spartě po utkání tleskali, příliš pohledný fotbal ale v lotyšské Rize neviděli. Mluvil o tom i kouč Pražanů Brian Priske.

„Nebyl to pro nás dobrý zápas. Hlavním cílem ale bylo postoupit do Konferenční ligy. Velký respekt hráčům. Nepovedlo se jim to hezkým fotbalem, ale dali do toho tu mentalitu, která je v odvetném utkání potřebná. Mám radost a jsem velmi hrdý za hráče, realizační tým a klub, že budeme hrát evropské poháry. Je to pro nás klíčové,“ přiznal Priske, že dojmy z předvedené hry nebyly tak důležité.

Trenéři přitom v rámci možností nasadili to nejlepší, co měli k dispozici. Do Lotyšska cestovali bez několika hráčů hlavně z obrany - chyběli třeba zkušený Kadeřábek nebo mladý stoper Ševínský.

Kapitán Lukáš Haraslín navíc Rigu označil za zatím nejkvalitnějšího soupeře kvalifikace.

„Věděli jsme už před začátkem toho dvojzápasu, že bude nejtěžší, který nás čeká. Věděl jsem, že pod trenérem Guľou budou chtít hrát pěkný fotbal, protože to je jeho doména všude, kde působí. Takže jsem věděl, že to bude náročné a dá se říci, že ničím nepřekvapili. Věděli jsme, co budou hrát. I když se prohrálo, musíme dát hlavy nahoru, protože cíl byl jasný, a to bylo postoupit,“ řekl Haraslín.

Spartě k postupu pomohl i fakt, že v odvetě dokázala udržet vyrovnané skóre až do 68. minuty.

„Trochu jsme je dali na koně po naší chybě, když dali gól. Ve druhém poločase už nám síly ubývaly, protože za poslední týdny toho bylo opravdu hodně, ale ustáli jsme to v hlavě a to je nejdůležitější, dodal Haraslín.

Síly můžou sparťanští fotbalisté nabrat brzy, na nějakou dobu je totiž čeká pouze domácí soutěž.

Ligová fáze Konferenční ligy začne až za více než měsíc - 2. října. Soupeře se Pražané dozví při pátečním losu.

