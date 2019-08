Fotbalisté Sparty ztratili v závěru dvougólové vedení a remizovali s Trabzonsporem 2:2

Fotbalisté Sparty ztratili v domácím úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy s Trabzonsporem dvougólový náskok a s tureckým soupeřem jen remizovali 2:2. Pražany poslal v 16. minutě do vedení Costa Nhamoinesu, v 68. minutě přidal pojistku Guélor Kanga, ale v 83. minutě snížil Caleb Ekuban a minutu před koncem srovnal Alexander Sörloth. Odveta je na programu za týden v Turecku. Praha 21:57 8. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťan Costa střílí gól do sítě Trabzonsporu | Foto: AA/ABACA | Zdroj: ČTK

Sparta v pohárech usiluje o první postup do základní skupiny od roku 2016, v uplynulých dvou sezonách pokaždé nepřešla přes úvodní předkolo.

„Velmi dobrý výkon kazí ty dvě inkasované branky, ale to neznamená, že je rozhodnuto. Měl jsem strašně dobrý pocit poté, co jsem přišel do kabiny. Už jen Kanga sám o sobě stál před kabinou a povzbuzoval mě samotného, celý realizační tým, všechny hráče s tím, že je to poločas. Má pravdu,“ řekl na tiskové konferenci sparťanský kouč Václav Jílek.

„V postupové matematice naše pozice výrazně oslabila, ale pořád je to remízový stav. Uvědomujeme si, že musíme dát branku. Ale způsob hry, který jsme zvolili, byl správný. Když se dokážeme trochu oprostit od bouřlivého prostředí a zůstaneme aktivní, tak myslím, že tam máme šanci,“ dodal.

Sparta hrála před prázdným hledištěm domácí zápas v pohárech jako první český celek v samostatné historii. UEFA potrestala Letenské za rasistické projevy fanoušků při loňském venkovním utkání proti Spartaku Subotica. Každý klub měl na čtvrteční zápas k dispozici jen 20 VIP vstupenek, hosté pak dostali dalších 200 lístků první kategorie, což je v pohárech tradice. Pár desítek fanoušků se shromáždilo před stadionem.

Spartě vypadl ze sestavy kvůli nemoci Hložek a na pravém kraji zálohy místo něj nastoupil jinak středopolař Trávník. Letenský trenér Jílek také sáhl ke změně v útoku a místo trápícího se Kozáka nasadil na hrot Tetteha. Na levém kraji obrany hostů nechyběl Čech Novák a v zahajovací jedenáctce nastoupila i letní posila a bývalý hráč Chelsea Mikel.

První zápas Trabzonsporu

Na Trabzonsporu bylo vidět, že hraje první soutěžní zápas v sezoně, zatímco Sparta už má za sebou čtyři kola české ligy. Letenští mohli otevřít skóre v sedmé minutě. Hašek zpětnou přihrávkou našel ve vápně Trávníka, který ale trefil jen břevno poloodkryté branky.

V 16. minutě už Pražané vedli. Costa se po Kangově centru z rohu odpoutal od Nováka, předskočil brankáře a hlavou dal první gól zápasu. Po brance gestikuloval tak, jako kdyby v hledišti byli fanoušci.

„Myslím, že nějací fanoušci byli kolem stadionu. Když slyší, že to je gól, tak to bylo pro ně. Jsme s nimi spojeni,“ uvedl zimbabwský obránce, který otevřel skóre i v neděli při ligové výhře 3:0 nad Příbramí.

Na opačné straně zahrozil tečovanou střelou Ekuban, jinak ale počítali možnosti hlavně Letenští. V 35. minutě vyrazil střelu agilního Kangy Cakir a těsně před pauzou ukopl Tettehovi ve vyložené šanci míč Hosejní.

Po přestávce jako první zahrozili domácí, se Štetinovou ránou si ale v 57. minutě poradil gólman Cakir. Pak hosté trochu přidali a v 63. minutě proti Nwakaememu musel zasáhnout Nita.

V 67. minutě se Letenští marně dožadovali penalty po Haškově pádu ve vápně, o minutu později už ale přidali druhou branku. Z dálky napřáhl Kanga a jeho přesná střela zapadla k tyči. Gabonský záložník potvrdil výbornou formu, v české lize je zatím se čtyřmi góly nejlepším kanonýrem.

Hosté ale přidali a Sparta o nadějný dvoubrankový náskok v závěru přišla. Sörloth ještě branku překopl, ale v 83. minutě už se po přímém kopu z akrobatické pozice prosadil Ekuban. O šest minut později zaskočení Pražané inkasovali podruhé, poté co střídající Sörloth obešel Costu a srovnal.

„Hráli jsme hodně náročným způsobem hry, v posledních deseti minutách nám možná fyzicky i trochu došlo. Udělali jsme dvě jednoduché chyby v bránění a soupeř nás z nich potrestal. Ale jinak jsme podali velmi dobrý výkon. Měli jsme situace na to, abychom branek vstřelili daleko víc,“ podotkl Jílek.

Sparta Praha - Trabzonspor 2:2 (1:0)

Branky: 16. Costa, 68. Kanga - 83. Ekuban, 89. Sörloth. Rozhodčí: Montero - De Cerain, Espejo (všichni Šp.). ŽK: Nita, Tetteh, Trávník - Mikel, Ömür, Türkmen, Sosa. Hráno bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hanousek - Trávník (87. Karlsson), Krejčí, Kanga, Hašek, Plavšič (90. Hancko) - Tetteh (80. Kozák). Trenér: Jílek.

Trabzonspor: Cakir - Pereira, Türkmen, Hosejní, Novák - Sosa, Mikel (46. Sörloth) - Ömür (76. Avdijaj), Parmak, Nwakaeme - Ekuban (90. Erdogan). Trenér: Karaman.