Chce mít hráče dobře fyzicky připravené, komentoval první trénink Sparty pod novým koučem Mejdr

Fotbalisté Sparty poprvé zažili na tréninku dánského trenéra Briana Priska. Pražský tým začal přípravu na novou sezónu na hřišti v areálu na Strahově. Ještě to bylo bez reprezentantů, kteří mají volno a zapojí se až příští týden. Jejich spoluhráči už ale poznávají metody nového trenéra a sžívají se s pokyny v angličtině. Praha 17:54 15. června 2022

Prosluněný areál na pražském Strahově, parádní trávník na hřištích, pokyny v angličtině. Fotbalisté Sparty poprvé trénovali pod novým realizačním týmem, který vede dánský kouč Brian Priske.

„Je to nezvyk, je to trenér z ciziny, takže mě překvapila dobrá angličtina. Kluci - včetně mě -, kteří neumí dobře anglicky, tak mu rozumí. A asistenti tu jsou od toho, že cokoliv čemu nerozumíme, tak se hlavně máme ptát. Není to ostuda, ale důležité je vědět všechno,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Jan Mejdr.

Protože nová sparťanská posila i jeho spoluhráči si rychle potřebují zvyknout na styl práce dánského kouče, který teď na začátku přípravy při testech – ať už na fakultě tělesné výchovy a sportu nebo při běžeckých testech – hlavně zjišťuje fyzické schopnosti fotbalistů.

„Ty jsou potřeba a jsou vyžadované v takovém klubu. Chceme být nejlepší, a tak na tom musíme být výborně fyzicky. Budeme hodně pracovat na intenzitě při trénincích, a stejně tak při zápasech,“ říká nový kouč letenských.

Důraz na kondici

A sparťanský trenér Brian Priske dal v tomhle směru nahlédnout do svých tréninkových metod při přípravě hned na úvod.

„Bude to dost náročné. Chce mít hráče dobře fyzicky připravené, aby to na hřišti bylo cítit, protože moderní fotbal takový je. Krátký a intenzivní, což nám nastřelil, že bude úplný základ,“ popisuje Jan Mejdr, který zpocený vydýchával úvodní trénink na Strahově, při kterém se fotbalisté Sparty museli vyrovnávat nejen s požadavky trenéra, ale i s teplým počasím a neúprosným sluncem.

Po klasickém rozcvičení a běžeckých testech si sparťani zahráli bago, vyzkoušeli si cvičení založené na presinku na malém prostoru. A pak mohli jít regenerovat, nebo se věnovat činnostem, které je kromě fotbalu baví – Jan Mejdr je třeba youtuber.

„Úplně bych to nenazýval kariérou, je to můj mimofotbalový koníček, protože práci mám jen jednu a to je fotbal. Ale pokud si mám teď představit, že po tomhle tréninku ještě někam půjdu něco si natočit, tak to si ani představit nedokážu,“ pousmál se sparťanský fotbalový obránce, který má za sebou úvodní trénink pod dánským trenérem Brianem Priskem.