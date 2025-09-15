Sparta poprvé v sezoně bez bodu. ‚Jsme zklamaní, může to být ale dobrý budíček,‘ říká Sörensen
Fotbalisté pražské Sparty poprvé v nové sezoně Chance ligy prohráli. Z Hradce Králové si odvezli porážku 1:2. Domácí vedli díky vlastnímu gólu Uchenny a následné trefě Daridy, za hostující snižoval Birmančević. Na body už ale Sparta nedosáhla. V tabulce je tak po osmém kole druhá, o bod za Slavií.
„Věnovali jsme soupeři dva góly v prvních sedmi minutách. Ve chvíli, kdy nebudeme připraveni na intenzitu hry a kvalitní obrannou činnost hned od začátku, tak to skončí podobně jako tady,“ hodnotil až strašidelný vstup do utkání trenér sparťanů Brian Priske.
Ještě konkrétnější byl stoper Asger Sörensen, který si při neúčasti zraněného Haraslína navlékl kapitánskou pásku. „Začali jsme zápas opravdu špatně, byli jsme pasivní, chyběl nám důraz na osobní souboje a sprintové náběhy. Přál bych si, aby to bylo naposled v této sezoně, kdy jsme předvedli takovou tvář. Jsme samozřejmě hodně zklamaní,“ řekl dánský fotbalista.
Fotbalisté pražské Sparty se po druhé inkasované brance všichni seběhli u středového kruhu. Během doby, kdy situaci prověřoval var, živě diskutovali. „Prostě jsme cítili, že se musíme vzájemně podpořit a uklidnit se. Dokonce utkání zbývalo ještě hodně času, tak jsme si k tomu něco řekli,“ doplnil Sörensen.
Poprvé v sezoně bez bodu
Pražané sice na dva inkasované góly rychle reagovali trefou Birmančeviće, ale na vyrovnání už nedosáhli. Po změně stran byli lepším týmem a měli také dvě vyložené šance, ty ale neproměnili. Poprvé v sezoně tak odešli ze zápasu s prázdnou.
„Pro nás to může být dobrý budíček. Připomenutí toho, že musíme být připraveni na každý zápas na sto procent, protože výhry se v téhle náročné soutěži nepřipisují jednoduše,“ snažil se vzít ponaučení z utkání Sörensen. Fotbalisté pražské Sparty totiž mají před sebou těžký trojboj. V dalších ligových kolech je postupně čekají Plzeň, Ostrava a Slavia.