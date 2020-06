Hráči tmavé pleti se děkovaček neúčastnili, protože necítili optimální naladění tribun, uvedla Sparta

Nikdo ze čtveřice hráčů tmavé pleti v dresu pražské Sparty se nezúčastnil posledních dvou závěrečných děkovaček s diváky kvůli naladění některých částí stadionu a tribun. Uvedl to mluvčí klubu Ondřej Kasík. Serveru iROZHLAS.cz ve čtvrtek také řekl, že Sparta bude situaci nadále řešit, a to jak interně, tak s fanoušky. Ti v poslední době čelili kritice za rasistické projevy a za vyvěšení transparentu White Lives Matter v zápase proti Plzni. Praha 15:27 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikdo ze čtveřice hráčů tmavé pleti v dresu pražské Sparty se nezúčastnil posledních dvou závěrečných děkovaček s diváky kvůli naladění některých částí stadionu a tribun (fanoušci Sparty v zápase nadstavby první fotbalové ligy s Libercem) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Hráči, kteří pocházejí z Afriky, v posledních dnech cítili, že naladění některých částí stadionu a některých tribun není úplně optimální k tomu, aby se k děkovačce po zápase s Baníkem Ostrava a se Slovanem Liberec připojili,“ popsal Kasík důvod, proč se nikdo ze čtveřice hráčů nezúčastnil děkovaček s fanoušky po vítězných zápasech.

Sparta podle mluvčího plánuje celou situaci s obráncem Costou Nhamoinesu, záložníky Guélorem Kangou a Georgesem Mandjeckem a útočníkem Benjaminem Tettehem interně řešit. Jestli se čtveřice zúčastní další děkovačky, ale nevěděl. „Příští děkovačka na domácím stadionu je až za 10 dní,“ dodal pro server iROZHLAS.cz.

Ostatní hráči s jejich rozhodnutím problém nemají. „Máme moderní kabinu. Máme hráče, kteří sami zažili, jaký je to pocit být někde cizinec a je jedno, jakou barvu pleti máte. Například Bořek Dočkal nastupoval v Číně, v Turecku i v Norsku. Takže si nemyslím, že by to byl vůbec nějaký problém uvnitř v kabině, že by k tomu zaujala jiné stanovisko, než že rasismus vůbec nepatří na stadiony a do fotbalu,“ popsal Kasík.

Zda se ale kabina za čtyři hráče původem z Afriky postaví a sama se nezúčastní příští děkovačky, zatím není jasné. „Žádné takové rozhodnutí za kabinu zatím nepadlo,“ dodal mluvčí.

Kasík ale odmítl potvrdit informaci, jestli stanovisko čtveřice hráčů souvisí s chováním fanoušků během semifinále Mol Cupu. Během zápasu s Plzní měli dělat opičí zvuky na adresu konžského záložníka Plzně Joela Kayamby, na což po zápase i na sítích upozorňoval plzeňský útočník Jean-David Beauguel.

Beauguel si také stěžoval i na transparent se sloganem „White Lives Matter“, tedy „na životech bílých záleží“, který ve svém sektoru vyvěsili sparťanští fanoušci. Jde o reakci na hnutí Black Lives Matter, které vzniklo ve Spojených státech v roce 2013. Upozorňuje na případy zvýšeného policejního násilí, rasové nerovnosti a systematického rasismu vůči černochům. „Nevím, co na to říct,“ komentoval sparťanský transparent Beauguel.

Sparťanští ultras na své facebookové stránce později uvedli, že transparent nebyl míněn útočně, ale jako reakce na zapojení klubu do kampaně hnutí Black Lives Matter, která rezonuje během současných protestů proti rasismu ve Spojených státech i v některých evropských zemích.

„Nemá nikoho diskriminovat ani urážet. Klub se v uplynulých dnech nesmyslně zapojil do kampaně ‚BLM‘, jež má bezpochyby politický přesah a nemá nic společného s fotbalem, Spartou ani naší zemí,“ stojí v prohlášení.

„Tento krok vnímáme jako velký přešlap ze strany managementu a razítko na rabování, žhářství a ohavností, které se ve jménu této kampaně odehrávají nejen v zámoří, ale i u nás na starém kontinentě.“

Hráče z kádru nevyřadí

Kasík ve středu pro server iROZHLAS.cz připustil, že vztahy mezi hráči a fanoušky nejsou ideální. „Naladění mezi tribunami a hráčským kádrem by mělo být jiné. Budeme se snažit, aby takové bylo. Oboustranně,“ popsal.

Špatný vztah fanoušků a hráčů dokazují i urážlivé a někdy i rasistické komentáře, které se k chování čtveřice hráčů po zápase objevily na sociálních sítích. „Když se jim to nelíbí, tak můžou hrát někde jinde, šašci,“ napsal jeden uživatel facebooku vystupující pod názvem Moloch. „Konečně normální Sparta na děkovačce,“ reagoval další. Z komentářů je také patrné vymezování se vůči zapojení Sparty do kampaně Black Lives Matter.

Sparta toho ale nelituje a ukončit její podporu nechce. Jak ve čtvrtek dodal Kasík, klub s fanoušky komunikuje a snaží se vše vyřešit. „S radikálnějšími fanoušky, kteří ve svém okolí můžou mít lidi tohoto smýšlení, respektive ty, kteří se takto projevují, tak s těmi jsme už o tom mluvili a byli bychom rádi, aby se situace co nejrychleji vrátila tam, kde by měla být,“ popsal Kasík.

Na výzvy některých fanoušků na sociálních sítích, aby klub čtveřici hráčů vyřadil z kádru, Sparta reagovat nehodlá. „Vyřazení z kádru přichází na řadu pouze v případě úplně jiných věcí a porušení klubových pravidel, než je to, že hráči odmítají jít na děkovačku. To nemá s těmi pravidly nic společného,“ dodal Kasík.