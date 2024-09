Nový formát se mi hodně líbí, těší se trenér Fris na Ligu mistrů. Sparta ve středu přivítá Salcburk

Velký fotbalový svátek čeká ve středu Spartu a její příznivce. Letenští se poprvé od prosince 2005 představí v Lize mistrů, kam se probojovali přes tři předkola. Obhájci českého titulu vyzvou od 18:45 v úvodním kole ligové fáze a zároveň v novém formátu soutěže Salcburk, s nímž v červenci remizovali v přípravě 2:2. Pro oba týmy půjde o první soutěžní zápas po reprezentační přestávce, jelikož o víkendu kvůli špatnému počasí nehrály. Praha 13:11 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér pražské Sparty Lars Friis | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: ČTK

Český fotbal má v „milionářské“ soutěži zástupce po dvou letech. Naposledy se v ní představila Plzeň, která v šesti duelech neuhrála ani bod. V letošní kvalifikaci bojovala i Slavia, ta však v závěrečném 4. předkole nestačila na Lille.

V této sezoně se premiérově bude hrát v novém „hávu“. Soutěž bude probíhat ligovým systémem se společnou tabulkou a nově také s 36 týmy místo dosavadních 32.

Žádní soupeři se v ligové fázi neutkají dvakrát, postoupí 24 celků, z toho osm přímo do osmifinále. Každý z týmů sehraje v ligové fázi čtyři duely doma a stejný počet venku. Na rozdíl od minulých sezon se už rovněž nebude „propadat“ do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy. Sparta si jen postupem do Ligy mistrů vydělala 18,62 milionu eur (přes 468 milionů korun).

Svěřenci dánského trenéra Larse Friise na cestě k návratu do Ligy mistrů zvládli tři předkola a v šesti zápasech neprohráli, přičemž pětkrát zvítězili: postupně vyřadili irský Shamrock Rovers, rumunský FCSB a Malmö. Ani Salcburk v letošní kvalifikaci ve čtyřech utkáních neprohrál a přešel přes nizozemské Twente Enschede a Dynamo Kyjev.

Pražané si hlavní fázi Ligy mistrů zahrají podeváté, rakouský tým posedmé, na druhé straně ale v šesté sezoně za sebou.

Sparta a Salcburk mají čtyři stejné soupeře: Brest, Feyenoord Rotterdam, Leverkusen a Atlético Madrid. Úřadující čeští mistři se střetnou i se Stuttgartem, Manchesterem City a Interem Milán. „Rudí býci“ narazí ještě na Dinamo Záhřeb, Paris St. Germain a obhájce trofeje Real Madrid.

„Máme hodně nepříjemné soupeře. Nevím, jak na tom Brest je, ale musím říct, že se všemi soupeři to bude hodně těžké,“ řekl sparťanský obránce či záložník Jaroslav Zelený.

„Je to těžký los. Věděli jsme ale, že to bude těžké, ať už bychom dostali kohokoli. Nový formát se mi hodně líbí, například losování a vše kolem něho. Těším se, až to začne,“ doplnil Friis.

Volno kvůli vodě

Ani jedno z mužstev o víkendu nehrálo. Sparta měla narazit v lize na Karvinou, kvůli nepříznivému počasí ale bylo osmé kolo kompletně odloženo. Rakouskému celku zhatilo domácí generálku s Klagenfurtem podmáčené hřiště.

Salcburk, jehož od roku 2005 vlastní koncern Red Bull, v minulé sezoně nenavázal na 10 titulů po sobě a prvenství překvapivě přenechal Štýrskému Hradci. Od tohoto ročníku ho vede Pep Lijnders, pro něhož jde o první angažmá v roli hlavního trenéra.

Jednačtyřicetiletý Nizozemec předtím dlouhá léta působil jako asistent Jürgena Kloppa v Liverpoolu, s nímž v březnu narazil na Spartu v osmifinále Evropské ligy. „Reds“ tehdy zvítězili 5:1 na Letné a 6:1 na Anfieldu.

„Konečně začínáme. Opravdu se těším, až se v Lize mistrů předvedeme. Narazíme na fyzicky silný a zkušený tým, utkání v Praze nebude snadné. Musíme hrát na vysoké úrovni, abychom to tam zvládli,“ citovala Lijnderse agentura APA.

„Sparta začala sezonu velmi dobře a ještě neprohrála. Nastoupí proti nám s velkým sebevědomím a energií. I my si ale zatím vedeme hodně slušně a předvádíme dobré výkony,“ podotkl polský obránce Kamil Piatkowski.