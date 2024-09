Sparta vstoupí do vysněné Ligu mistrů. Podle trenéra Friise by se na Letné prodalo o tisíce lístků víc

Fotbalová Sparta zažije po 19 letech zápas prestižní Ligy mistrů. Ve středu ji čeká první z osmi soupeřů pro základní část - rakouský Salcburk. Pro trenéra letenských Larse Friise bude souboj proti Salcburku zajímavý i z toho důvodu, že se současným koučem soupeře se už střetl v Evropské lize, byť za jiných okolností. Praha 10:22 18. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparty ukončili 19 let dlouhé čekání a ve středu večer si zahrají si Ligu mistrů | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Nálada je velmi dobrá, jsme koncentrovaní. Plně si uvědomujeme úkol, který je před námi, očekáváme kouzelný večer na Letné,“ přeje si trenér Sparty Lars Friis. „Konečně jsme zpátky v Lize mistrů. Prodali bychom o tisíce lístků víc, než máme kapacitu.“

Trenér Lars Friis dokázal se Spartou věc, která se dlouho nedařila – postoupit z kvalifikace až do Ligy mistrů. A to hned v premiérové sezoně, kdy vládne lavičce.

A souboj v pohárech s koučem Salzburgu Pepijnem Lijndersem už zažil. V jarní části Evropské ligy, kdy dostala Sparta velkou lekci od Liverpoolu – Friis byl asistentem Letenských, stejně jako Nizozemec, který dlouhé roky pomáhal v Liverpoolu slavnému Jürgenu Kloppovi.

Lijnders tak hru Sparty nejspíš určitě zná. „Řeknu to takhle. Vyměnili trenéra, podle mě velká věc, ale tým převzal asistent a myslím, že odvádí neuvěřitelnou práci. Mají za sebou 13 zápasů, jedenáct z nich vyhráli, dvakrát remizovali. Kvalifikovali se do Ligy mistrů stejně jako my. Takže si zaslouží respekt a uznání,“ chválí kouč Salzburgu Spartu i práci Larse Friise, se kterým se, v případě obou už v pozicích hlavních trenérů, potkali i v letní přípravě.

„Je velmi dobrý trenér. Dost kvalitní, aby v minulosti pracoval po boku velkých jmen ve velkých klubech. Chvíli taky sám trénoval v Nizozemsku. Rozumí fotbalu,“ oceňuje Friis zase Pepijna Lijnderse, který jako asistent vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů.

Teď je ale v Salzburgu, se kterým bude hrát Sparta od 18.45.