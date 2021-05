Já to prostě vůbec nechápu, litoval po dalším prohraném derby útočník Sparty Juliš

„Já nevím, já z toho nemůžu. Já to prostě nechápu vůbec. Zažil jsem ještě to poslední vítězství, oni ušli sice krok cesty, ale mě nepřijde, že jsou o tolik. Kdybysme dali aspoň gól, ale my nedáme ani gól, to je na tom to nejhorší. Máme šance, ale po prvním gólu oni naberou to sebevědomí, když pětačtyřicetkrát neprohrajete, tak to to sebevědomí mají. Bohužel jsou momentálně trošku dál, než my,“ litoval po prohře 0:3 se Slavií útočník Sparty Lukáš Juliš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí prohru v semifinále domácího poháru se Slavií hráči Sparty

Na hřišti byl jediným hráčem domácích, který ještě zažil poslední výhru nad Slavií v březnu 2016.

„Tady ty zápasy se musí pořád zvládat a nesmíme dát Spartě příležitost si myslet, že by nás mohli porazit,“ řekl k sérii 14 duelů bez prohry v derby pražských „S“ záložník Slavie Lukáš Masopust.

Skóre 0:8

V této sezóně nejen, že fotbalisté Sparty prohráli všechny tři vzájemné zápasy, ale ani jednou nedokázali vstřelit Slavii gól. Sami navíc inkasovali dohromady 8 gólů.

„Strašidelný, nemám na to jiných slov. Tohle je až moc krutý, protože po těch třech zápasech, co jsem v dresu Sparty proti Slavii odehrál, tak je to až moc, že tohle si úplně nezasloužíme,“ prohlásil obránce Sparty Ondřej Čelůstka.

Do finále místo obhájců trofeje postoupila Slavia, která tak bude ve čtvrtek 20. května na hřiště Plzně útočit na double. Po ligovém titulu může stejně jako před dvěma lety získat i domácí pohár.