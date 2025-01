Týmy za ní to budou mít těžké, říká o pozici Slavie před startem jarní části ligy fotbalový expert Horváth

Fotbalisty Slavie, Sparty a Plzně čekají v týdnu závěrečné duely v ligové fázi evropských pohárů. O víkendu se pak rozjede jarní část nejvyšší tuzemské soutěže Chance ligy. „Slavia bude tak silná, že to týmy za ní budou mít těžké,“ říká před startem Chance ligy po zimní přestávce fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 14:13 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Bořil | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: Profimedia

Spartu čeká ve středu závěrečné utkání základní části Ligy mistrů. Pražané ho už s jistotou nepostupu do play-off odehrají na hřišti obhájců německého titulu z Leverkusenu. Myslíš, že když už v uvozovkách o nic nehrají, může se jim ulevit?

To, že by o nic nehráli, je silné slovo. Je to Liga mistrů proti německému mistrovi o spoustu peněz v řádu tisíců eur. Zápas je to o hodně a taky o sebevědomí Sparty, ta potřebuje být silná pro jarní část ligy a je to pro ni taková generálka.

Fotbalisté Sparty v Lize mistrů prohráli s Interem Milán 0:1, vyřazovací fázi letenští hrát nebudou Číst článek

Plzeň a Slavia pak ve čtvrtek nastoupí v Evropské lize. Pražané vyzvou švédské Malmö. Myslíš, že by je mohla opustit špatná produktivita, kvůli které se taky už určitě neprobojují do jarní vyřazovací fáze?

Myslím, že ano, protože Bilbao je jistý postupující a Plzeň taky postoupila, ale nemusely by hrát předkolo. Myslím, že cítí úspěch a na ten zápas se těším.

V sobotu začne jarní polovina ligové sezony. Slavii vede tabulku o sedm bodů před Plzní. Třetí Sparta má dokonce třináctibodovou ztrátu. Co by měly zmíněné kluby udělat, aby ještě ohrozily pozici Slavie?

Myslím, že to bude hodně o Slavii, jak bude připravená. Měla menší zdravotní problémy před pohárovým zápasem na PAOKu, hráči měli problémy s chřipkou na soustředění. Pokud budou všichni hráči zdraví a ve formě, tak nikdo velkou šanci nemá. Může se ale stát, že Slavia nebude první týdny fit a jak Sparta, tak Plzeň posbírají nějaké plusové body. Myslím ale, že Slavia bude tak silná, že to týmy za ní budou mít těžké.

Ještě na závěr otázka na výkony posledních Českých Budějovic, které mají po 19 zápasech jen tři body. Mají nějakou šanci zachránit se v nejvyšší fotbalové soutěži, nebo je podle tebe už hotovo?

Šanci mají určitě. Teď mají první zápas s Duklou, která je nad nimi jako první tým, který mohou dostihnout. Pokud by tenhle zápas nezvládly, tak si myslím, že je to opravdu skoro jisté.