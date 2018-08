‚Nespal jsem dva dny.‘ Nešťastník ze zápasu se Suboticí Radakovič opět nastoupil, tým jej ale podržel

S Evropskou ligou se už fotbalisté Sparty rozloučili, ale v domácí soutěži se jim daří. Slovácko porazili 1:0 a drží krok s dalšími stoprocentně úspěšnými - Plzní a Slavii. U výhry Letenských byl i nešťastník ze zápasu proti Subotici obránce Uroš Radaković. Praha 7:06 6. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Alexandru Chipciu, Lukáš Sadílek a Uroš Radakovič | Zdroj: ČTK

„Nespal jsem skoro dva dny, ale hlavně, že jsme to zvládli. Kabina i trenéři mě podrželi. Říkali, že se to stává a prohráváme a vyhráváme jako tým, žijeme jako jedna rodina.“

Ve čtvrtek prožil Uroš Radaković jeden z nejhorších zápasů své fotbalové kariéry. Proti Subotici zavinil penaltu a i kvůli tomu fotbalisté Sparty skončili už ve 2. předkole Evropské ligy. O necelé tři dny později ale srbský obránce nechyběl v základní sestavě proti Slovácku.

Dočasný trenér Zdeněk Ščasný přiznal, že v tak krátké době dát tým dohromady a namotivovat ho na další zápas nebylo jednoduché.

„Na mužstvo to samozřejmě padlo. Už bezprostředně po zápase jsem říkal, že po takovém zápase není úplně jednoduché hráče motivovat. Když to vezmete s čistou hlavou a normálním rozumem, tak vám nic jiného nezbyde, protože život jde dál. V tomhle duchu jsme to vedli,“ popisoval Ščasný na pozápasové tiskové konferenci.

Proti Slovácku Ščasný poslal na hřiště stejnou jedenáctku hráčů jako právě proti Subotici. Nechyběl tedy ani Radaković, za kterého se postavil trenér i spoluhráči. Podpory se srbský obránce dočkal také doma u rodiny, a dokonce i u fanoušků Sparty.

„Prvních deset patnáct minut jsem byl nervózní, pak jsem ale slyšel, jak fanoušci skandují moje jméno. Ze srdce bych jim chtěl poděkovat, bylo to neuvěřitelné. Pro sparťanský dres budu makat, je to pro mě obrovská čest,“ uzavřel srbský stoper.

Sparta se díky výhře 1:0 nad Slováckem dokázala otřepat z krachu v pohárové Evropě a v lize zůstává po třech kolech stoprocentní stejně jako hlavní rivalové - Plzeň a Slavia.