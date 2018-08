Sparta chce smazat dvougólovou ztrátu v evropských pohárech, naposledy se jí to povedlo před 46 lety

Smazat dvougólové manko. To je jasný úkol fotbalistů Sparty, pokud chtějí vyřadit srbskou Suboticu a pokračovat v kvalifikaci o Evropskou ligu. Ale dohnat takový náskok soupeře z úvodního zápasu se jim v evropských pohárech povedlo jedinkrát v historii. Praha 16:16 2. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťanští fotbalisté při tréninku před zápasem se Subuticou | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

I věrní fanoušci Sparty by museli pořádně zašátrat v paměti a mnozí spíš v historických knížkách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sparťanským fotbalistům se podařilo naposledy dostat ze ztráty 0:2 v roce 1972

Psal se 8. listopad 1972, Pražané v sestavě s vicemistrem světa Maškem porazili Ferencváros Budapešť 4:1 a postoupili do čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů. Předtím ani potom už sparťané ztrátu 0:2 z prvního duelu nedohnali.

„Ideálním scénářem by bylo, kdybychom rychle vedli 3:0. Bylo by to super kvůli fanouškům, klukům a hlavně kvůli sebevědomí, kdybychom tu branku rychle dali,“ říká sportovní ředitel a dočasný trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

„Budu chtít od mužstva, aby byli, ani když tu branku hned nedáme, trpěliví. Jsme si hlavně vědomi, že nesmíme branku inkasovat,“ dodává současný sparťanský kouč.

Ščasný může své svěřence povzbudit řadou případů, v nichž si týmy poradily s velmi nepříznivým vývojem pohárového dvojzápasu.

Problémy na hřišti, v kabině i na tribunách. Sparta se pokusí zvrátit duel se Suboticou Číst článek

Ten celosvětově nejznámější má na svědomí Barcelona. Loni na jaře doma senzačním výkonem a vítězstvím 6:1 napravila prohru 0:4 z Paříže.

Jako nejskvělejší comeback v historii Ligy mistrů to tehdy označovali komentátoři. Ale v kabině Sparty o tom před výkopem se Suboticou Zdeněk Ščasný mluvit nebude. Motivovat se totiž sparťané můžou i jedním vlastním obratem z nedávné historie.

„O poločase se Sönderjyske jsme na tom taky byli špatně a měli jsme na to méně času, takže věřím, že se nám to povede. Splníme tak to, co chceme a musíme splnit,“ popisuje současný sparťanský kapitán Josef Šural.

On sám u toho byl před dvěma lety na hřišti. Stejně jako ve čtvrtek proti Subotici i tehdy proti dánskému Sönderjyske musela dát Sparta tři góly. Zatímco teď na to má celý zápas, tenkrát to po zpackané první půli musela zvládnout za nějakých 50 minut. A zvládla.

Jestli uspěje Sparta i v odvetě druhého předkola EL proti Spartaku Subotica, se dozvíte z přímého přenosu Radiožurnálu, který začne v 19 hodin.