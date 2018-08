Sparta v evropských pohárech končí. Utkání se Suboticí narušili fanoušci, kteří vnikli na hřiště

Fotbalisté Sparty šli do vedení 2:0 pro trefách Josefa Šurala a Srdjana Plavšiče. V 75. minutě ale rumunský rozhodčí odpískal penaltu po faulu Uroše Radakoviče a Subotica po proměněném pokutovém kopu postupila do třetího předkola Evropské ligy. Zápas byl také na několik minut přerušen, když na hřiště vnikli sparťanští fanoušci. Praha 21:01 2. 8. 2018 (Aktualizováno: 21:13 2. 8. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparta v odvetě Evropské ligy proti Subotici (na snímku Kanga) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Sparťané se hned od úvodu pustili do útočení. Do velké gólové příležitosti se dostal už v páté minutě Nicolae Stanciu, který hlavičkoval jen do břevna. Následně ještě dostal příležitost Kanga, jeho pokus ale neprošel přes bránící srbské hráče.

Vedení měl na kopačkách Benjamin Tetteh, když mu nacentroval Costa. Sparťanský útočník se pokoušel zakončit na zadní tyč, trefil se ovšem přesně do ní.

Fotbalová Sparta znovu hledá trenéra, místo na lavičce bude zaplňovat už potřetí za poslední rok Číst článek

Ve 28. minutě se fanoušci na Letné dočkali prvního gólu. Srdjan Plavšič našel na vzdálenější tyči připraveného letenského kapitána a Josef Šural se efektivní trefou levačkou prosadil k tyči.

Na začátku druhé půli se dostal do obrovské příležitosti znovu Tetteh. Nejdříve hlavičkoval Alexandru Chipciu, jeho střelu dokázal skvělým zákrokem Nikola Perič vyrazit. Tetteh pak z dorážky nedokázal z ostrého úhlu trefit bránu.

Až v 58. minutě se dostali i hosté k vážnějšímu ohrožení branky Florina Nity. Marič trefil však jenom rumunského gólmana. Následně Sparta dostala míč do sítě, ovšem Josef Šural se při hlavičce fauloval, takže gól nemohl platit.

Nakonec se Sparťané dočkali druhé trefy. Celou útočnou akci založil Kanga, pak se k balonu dostal Chipcia a na křídle si míč přebral Martin Frýdek. Ten poslal přetažený centr na Plavšiče a srbský záložník se trefil z voleje. V tu chvíli zápas směřoval do prodloužení.

Druhý úspěšný volej zápasu ⚽⚽



Dvacet minut do konce... pic.twitter.com/eP8B6ew8Ef — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 2 August 2018

Jenže záhy přišla pro sparťanský tým ledová sprcha. Uroš Radakovič fauloval v pokutovém území Djeniče a sudí odpískal penaltu, kterou následně proměnil Bojan Čečarič.

„Mrzí mě, že do toho takhle vstoupil rozhodčí. Nemohu se ubránit pocitu, že penalta byla přísná. Chtěl jsem po klucích týmový výkon, takže nemá smysl hledat jednotlivce. Nebudeme to házet na Uroše (Radakoviče),“ řekl po zápasu v rozhovoru pro ČT k celému incidentu trenér letenských Zdeněk Ščasný.

Celou situaci nezvládl sparťanský kotel a několik jeho členů vniklo na hřiště. I díky kapitánu Šuralovi se podařilo rychle dostat sparťanské příznivce zpátky na tribunu.

Sparťanští fanoušci na hrací ploše během zápasu se Suboticí | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Sparta následně už nedokázala najít potřebnou koncentraci a nedostala se k většímu ohrožení soupeřovy branky. Nepomohlo ji ani to, že srbský celek po vyloučení Milana Marciče dohrával v deseti.

„Nerozhodl jen jeden moment dneska, ale celý zápas v Subotici. První zápas jsme to prostě pokazili. Myslím, že dneska až do té penalty jsme dělali každý maximum na hranici svých možností,“ hodnotil utkání pro ČT sparťanský kapitán Šural.

Připomněla se tak loňská sezona, kdy Sparta znovu končí ještě v předkole Evropské ligy. Loni vypadla s dalším srbským týmem, CZ Bělehradem. Ve hře o účast v této soutěži je ještě Olomouc. Jablonec už má jako vítěz domácího poháru účast v základní skupině jistou.