‚Jsme tam, kde chceme být.‘ Sparta téměř po dvou letech vede ligu, trenér Priske řeší jen příští zápas

Fotbalová liga má nového lídra. Je jím tým, který si tuto roli po úplném kole vyzkoušel naposledy v srpnu roku 2021.

Dlouhé čekání ale skončilo. Pražané potvrdili fantastický vstup do jarní části. V Pardubicích vyhráli devátý ligový zápas v řadě a do čela tabulky se dostali v ten pravý moment.

„Když jste ve Spartě, vždy musíte hrát o titul. Pro mě je zásadní pokračovat v nastolené cestě a výkonech. Jsme tam, kde chceme být,“ reagoval po utkání trenér Sparty Brian Priske na otázku, jestli je podle něj Sparta aktuálně hlavním kandidátem na titul.

Do začátku ligové nadstavby ještě zbývají čtyři zápasy, Priske tak nechce první místo v této fázi přeceňovat.

„Čekají nás těžcí soupeři, bude se hrát ještě o spoustu bodů, ale nechci, abychom se koukali příliš dopředu. S trenéry pracujeme na tom, abychom kluky připravili na ten nejbližší zápas, který nás čeká,“ říká.

Po dlouhé době

Sparta se dostala do čela ligové tabulky vůbec poprvé od srpna 2021. Pražané navíc na jaře ještě neprohráli a v Pardubicích zaznamenali již devátou ligovou výhru v řadě. Na druhé straně Východočechům stále patří poslední příčka a boj o setrvání v soutěži se jim tak zásadně komplikuje.

„Tam nám začíná sezona. Máme devět kol a tady nám začíná play-off a konec sezony v neděli, kdy jedeme do Brna. To je první zápas, kdy hrajeme o holý život, a my to víme.“ Říká trenér Pardubic Radoslav Kováč.

Zatímco se jeho svěřenci musí připravit na jeden z klíčových duelů v boji o záchranu. Spartu zase čeká možná zásadní utkání v honbě za titulem. Na Letné totiž přivítá v sobotu Slavii.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 10. 4. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 26 18 6 2 61:23 60 2. Slavia 26 18 4 4 72:21 58 3. Plzeň 26 16 5 5 48:24 53 4. Bohemians 1905 26 12 6 8 44:41 42 5. Slovácko 26 11 6 9 30:33 39 6. Olomouc 26 9 10 7 40:32 37 7. Hr. Králové 26 10 4 12 30:35 34 8. Jablonec 26 9 6 11 41:45 33 9. Ml. Boleslav 26 8 8 10 36:36 32 10. Liberec 26 8 7 11 32:37 31 11. Ostrava 26 7 8 11 37:37 29 12. Č. Budějovice 26 8 4 14 25:49 28 13. Brno 26 7 6 13 36:50 27 14. Teplice 26 7 6 13 33:57 27 15. Zlín 26 4 10 12 32:48 22 16. Pardubice 26 6 4 16 23:52 22