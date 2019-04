Nahrada na trenérském postu Sparty za Zdeňka Ščasného? Spekulací je mnoho, ale jasno zatím není

„Vnímám to jako velkou zodpovědnost. Opět, protože už když jsem přicházel jako asistent, tak jsem to tak cítil. Teď to cítím ještě víc, protože budu zodpovídat za největší klub v České republice,“ prohlásil v klubové televizi dočasný trenér fotbalové Sparty Michal Horňák.

V samostatné české lize je to 27. změna na letenské lavičce. Životnost trenérů ve Spartě je v průměru necelý rok.

Sparta po porážce v derby odvolala trenéra Ščasného, v Opavě tým povede Horňák Číst článek

„My jsme si na začátku jara říkali, že chceme vidět jasný progres, že chceme vidět, že jde mančaft nahoru, že máme styl, hrajeme koncepčně, smysluplně, což se nám bohužel v tuto chvíli nejeví a nejevilo. Mužstvu jednoznačně chyběl rukopis, koncepce,“ popsal Radiožurnálu ředitel Sparty František Čupr, proč skončil Zdeněk Ščasný a co vlastně očekává od jeho nástupce.

Hlavními favority na nového trenéra Sparty jsou podle sázkových kanceláří Martin Hašek a Václav Jílek. Oba už tým z Letné v minulosti také trénovali a oba mají smlouvu ve svých klubech až do roku 2021. Jílek ji dokonce s Olomoucí prodloužil ve čtvrtek.

„Mě nikdo nekontaktoval,“ odmítl ředitel Bohemians Darek Jakubowicz, že by Sparta projevila o Martina Haška zájem.

V sobotním zápase v Opavě povede pražský tým již zmíněný Michal Horňák. Vicemistr Evropy z roku 1996 nejspíš vydrží na lavičce i v následné nadstavbě.

„U Sparty je to pořád dokola. Vyhodí trenéra a potom hledají koho tam dají. Na zkoušku tam dali Horňáka, a když se mu povede jeden, dva zápasy, tak ho tam prodlouží a potom ho zase vyhodí. Motají se v bludném kruhu. Jestli se chtějí posunout, tak z mého pohledu, musí hledat v zahraničí,“ tvrdí dlouhodobý fotbalový kritik Milan Luhový. Podle bývalých hráčů Sparty Horsta Siegla a Lukáše Zelenky by nejlepší volbou byl Ivan Hašek.

„Od rána jsem k tomu četl nějaké články a myslím si, že možná toto jméno by stálo za to. Každopádně to chce nějakého trenéra, který ve Spartě udělá pořádek a nastolí řád, což nějakou dobu potrvá. Určitě to chce trenéra, který má respekt,“ říká bývalý záložník Lukáš Zelenka.

Ať už Spartu povede v další sezoně kdokoliv, bude mít jasný úkol - získat po šesti letech konečně ligový titul.

