Hráči udělali vše, co mohli, povzdechl si po bezbrankové remíze s Vikingem trenér Sparty Priske

Fotbalisté Sparty vstoupili do nové sezony remízou. Na úvod 2. předkola Evropské konferenční ligy hráli s norským Vikingem Stavanger bez branek. Premiéru v soutěžním utkání na lavičce Sparty zažil dánský trenér Brian Priske. Ten i přes nerozhodný výsledek hodnotil výkon svých svěřenců kladně. Praha 9:34 22. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brian Priske | Foto: Ritzau Scanpix | Zdroj: Reuters

Remízovou premiéru v soutěžním utkání zažil na lavičce fotbalové Sparty dánský trenér Brian Priske. I přes výsledek 0:0 s norským Vikingem ve 2. předkole Evropské konferenční ligy byl s výkonem svých svěřenců spokojený.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak trenér Sparty Brian Priske hodnotil zápas proti Vikingu Stavanger

„Jsem celkově spokojený s prvním zápasem sezony. V zápase jsme dominovali celých 90 minut - fyzicky i v ofenzivě. Jen jsme nedali góly,“ řekl po zápase nový trenér Sparty Priske.

A to sparťané v zápase celkem 28krát vystřelili. Jenže jen pětkrát se trefili mezi tři tyče. Při největších šancích branku minuli - jako třeba obránce Dávid Hancko.

„Děláme věci ve finální fázi velmi rychle a myslím, že tam nám chybí trochu klidu, když zakončujeme, abychom správně trefili míč a někdy je to zbrklé. Hodně centrů nám odvrátili a tam chyběl kousek, ale bylo to skoro o štěstí,“ myslí si Hancko.

Na rozdíl od kapitána Hancka trenér Priske o štěstí nebo smůle mluvit nechtěl.

„Nejsem si jistý, jestli ve štěstí věřím. Naši hráči udělali všechno co mohli, aby soupeře zlomili. Oni nám to dělali hrozně těžké, celý zápas hráli v deseti lidech za balonem. Posledních patnáct minut dokonce se šesti obránci. V takové situaci je těžké si vypracovat velké šance. Kluci to ale zvládli. Ať už Kuchta, Čvančara nebo Hancko. Vím, že příště je promění,“ dodal Priske.

Jeho svěřenci budou o postup do třetího předkola Konferenční ligy bojovat příští čtvrtek v Norsku.