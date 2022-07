Jsem si jistý, že vyhrajeme, burcuje před odvetou v Norsku trenér fotbalistů Sparty Priske

Pražané si doma vytvořili několik šancí, ale Vikingu se díky brankáři Patriku Gunnarssonovi a urputné obraně podařilo uhrát nerozhodný výsledek.

Hráči udělali vše, co mohli, povzdechl si po bezbrankové remíze s Vikingem trenér Sparty Priske Číst článek

„Bylo by dobré jet do Norska s pohodlným náskokem. Na jejich hřišti musíme zase dominovat. Jsem si jistý, že vyhrajeme. V odvetě očekáváme stejný výkon jako na Letné,“ řekl dánský trenér Brian Priske, který si proti celku ze Stavangeru odbyl soutěžní premiéru na lavičce Sparty.

Ani stoper Dávid Hancko nemá z odvety strach. „Kdybychom doma vyhráli bez inkasovaného gólu, bylo by to pro nás komfortnější, jednodušší. Pořád je za námi teprve poločas. Věřím, že jsme ukázali, že jsme kvalitnější hráči a mužstvo a že nám chybí jenom gól,“ uvedl čtyřiadvacetiletý slovenský reprezentant.

Zatímco Letenští vstoupí do české ligy až v neděli domácím soubojem s Libercem, Viking má za sebou polovinu aktuální sezony norské nejvyšší soutěže, jež se hraje systémem jaro - podzim. V neděli v ní podlehl na hřišti Valerengy Oslo 2:4 a klesl na čtvrté místo.

Sparta v pěti pohárových utkáních s norskými soupeři neprohrála. České kluby vyřadily norské týmy v šesti ze sedmi dosavadních dvojzápasů evropských pohárů.

Nepříznivá bilance

Na druhé straně se Pražanům dlouhodobě nedaří ve venkovních pohárových utkáních. Nevyhráli sedmkrát za sebou (z toho šest porážek) a od sezony 2012/13 venku nezvítězili v předkolech pohárů dokonce ve 14 zápasech po sobě.

Letenští si v minulých dvou ročnících zahráli základní skupinu Evropské ligy a v uplynulé sezoně se kvalifikovali do úvodního jarního vyřazovacího kola Evropské konferenční ligy, kde nestačili na Partizan Bělehrad.

Porážka s Vikingem by pro ně znamenala konec v této pohárové sezoně, pro postup do skupiny EKL by naopak museli vyřadit ještě dva další soupeře.

Viking se představil v hlavní fázi pohárů pouze v sezoně 2005/06 v Poháru UEFA (dnes Evropská liga), kdy remizoval s jiným pražským celkem Slavií 2:2. O víkendu navíc do švédského Hammarby prodal útočníka Vetona Berishu, nejlepšího střelce týmu nejen v této sezoně, ale i v uplynulých dvou. Norský reprezentant však kvůli zranění nehrál už na Letné.

Sparťanská výprava odlétá do Stavangeru. Trenér Brian Priske k odvetnému zápasu 2. předkola Konferenční ligy nominoval tyto hráče. #acsparta



➡️ https://t.co/1WyB9QyrlH pic.twitter.com/3W8UGeQQKN — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 27, 2022