‚Zápas ukáže, jak se bude zbytek vyvíjet.‘ Trenér Bílek chce Plzeň dotáhnout zpět do bitvy o titul

Už delší dobu je fotbalová Viktoria Plzeň tak trochu v ústranní, aspoň co se týče boje o ligový titul. Ve středu se to ale může změnit. Západočeský klub čeká zápas na Spartě, který může karty v boji o titul ještě pořádně zamíchat.

„Tenhle zápas ukáže, jak se ten zbytek bude vyvíjet. Pokud na Spartě vyhrajeme, tak jsme znovu ve hře o nejvyšší příčky, a pokud by se to nepovedlo, tak už je to téměř nemožné ligu vyhrát,“ uvědomuje si důležitost utkání plzeňský kouč Michal Bílek.

Viktoria ztrácí na druhou Spartu v tabulce šest bodů, na vedoucí Slavii pak bodů devět. Do karet ale Západočechům může hrát aktuální psychické rozpoložení, zatímco oni zvládli víkendový duel se Zlínem, Sparta dvakrát po sobě zaváhala a jen remizovala.

„Trochu to naše sebevědomí může jít nahoru a věřím, že to tak bude a do utkání se Spartou můžeme jít s čistou hlavou. Půjdeme do toho s tím, že tam chceme uspět a víc se přiblížit Spartě a Slavii.“

Podpora fanoušků

Bílkova družina je odhodlaná se vrátit do boje o titul. V takto důležitých zápasech ale často rozhodují maličkosti.

Jednou z nich by mohl být třeba sparťanský den odpočinku navíc. A v neposlední řadě také domácí prostředí na vyprodané Letné, které si pochvalují Sparťani Ladislav Krejčí a Filip Panák.

„Vnímáme to všichni, tu podporu fanoušků, kterou máme v posledních zápasech velkou, a za to jsme strašně rádi. Doufám, že toho využijeme a společně to po zápase oslavíme,“ těší Krejčího.

„Hrát před plnou Letnou je skvělé. Lidé nám hrozně pomáhají, kdykoliv se něco nepovede, tak nás podpoří,“ doplňuje ho Panák.

V živé paměti všech aktérů navíc bude i nedávný duel Plzně na hřišti jiného pražského rivala – Slavie. Viktoriáni v utkání vedli, ale hluboká defenziva se jim nakonec nevyplatila a slávisté brali tři body. I z toho plyne pro Západočechy podle jejich kouče Michala Bílka ponaučení.

„Musíme být odvážní. Samozřejmě budeme chtít být odvážnější než na Slavii, to jednoznačně, na druhou stranu do utkání na Slavii jsme nešli s tím, že se budeme soustředit jen na defenzivu, ale Slavia nám toho moc nedovolila. Věřím, že tohle utkání bude jiné.“

Jestli se slova Michala Bílka naplní, můžete poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport od 19.30.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 26. 4. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 29 20 5 4 80:24 65 2. Sparta 28 18 8 2 65:27 62 3. Plzeň 28 17 5 6 53:26 56 4. Bohemians 1905 28 13 6 9 48:44 45 5. Slovácko 29 12 7 10 35:38 43 6. Olomouc 28 10 10 8 42:34 40 7. Hr. Králové 28 11 4 13 32:37 37 8. Ml. Boleslav 29 9 9 11 38:41 36 9. Liberec 28 9 8 11 36:39 35 10. Jablonec 28 9 7 12 43:51 34 11. Ostrava 29 8 8 13 39:41 32 12. Č. Budějovice 28 9 4 15 31:52 31 13. Teplice 29 8 7 14 37:62 31 14. Brno 28 8 6 14 39:54 30 15. Pardubice 29 8 4 17 28:55 28 16. Zlín 28 4 10 14 32:53 22