‚Každé vítězství je pro nás důležité.‘ Haraslín je za tři body rád, trenér Sparty Priske ocenil hru soupeře

Fotbalová liga má 24 kolech v čele dva pražské týmy se stejným počtem bodů. O skóre vede Slavia, která remizovala v Liberci 2:2. Druhá Sparta se na svého městského rivala dotáhla po sedmém vítězství v řadě. Tentokrát vyhrála v Mladé Boleslavi nad domácím Hradcem Králové 2:0.

Fotbalisté Sparty vyhráli posedmé za sebou a v ligové tabulce bodově dorovnali vedoucí Slávii, která jen remizovala v Liberci 2:2. Proti Hradci Králové to ale sparťané úplně jednoduché neměli.

„Zápasy proti těmto soupeřům hrát umíme, měli jsme exaktní plán, jak eliminovat přenosy Sparty a ten nám velmi dobře vycházel do toho nešťastného momentu z 20. minuty,“ říkal trenér Východočechů Miroslav Koubek.

Zákrok na červenou kartu po utkání hodnotit nechtěl s tím, že situaci ještě neviděl, ale i tak přiznal, že vyloučený Kučera neřešil situaci šťastně.

Nešťastné to bylo pro celý tým „Votroků“, protože proti Spartě, pokud by udrželi výkon z prvních dvaceti minut, šanci zřejmě měli.

Sparťané si ale nemohli být vítězstvím jisti až do 89. minuty, kdy jejich vedení pojistil Tomáš Wiesner. Se soupeřem měli dost práce.

Autora prvního gólu Lukáše Haraslína to ale netrápilo. „Možná to nebyl nějaký extra výkon, ale jsme v situaci, kdy naháníme Slavii, takže je pro nás každé vítězství důležité. Jestli vyhrajete 1:0, 2:0 nebo 8:0, pořád to jsou tři body a jsme za ně rádi.“

Priske soupeře ocenil

Že to pro Spartu nebylo jednoduché přiznal i trenér Brian Priske. Těžký zápas ale tušil už předem.

„Naše vítězství nad Hradcem v domácím utkání bylo šťastné. Je to soupeř proti kterému se velmi těžko hraje, je to přímočarý tým. Co se týče té červené karty, tak to neznamená, že se zápas začne jednoznačně vyvíjet ve váš prospěch. Je pravda, že jsme si představovali, že budeme skórovat, ale musíte mít na paměti, jakého máte proti sobě soupeře.“

Sparta se po tříbodovém vítězství v čele tabulky dotáhla na Slavii, která ztratila po remíze 2:2 body v Liberci.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 19. 3. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 24 17 3 4 67:20 54 2. Sparta 24 16 6 2 56:22 54 3. Plzeň 23 15 4 4 44:20 49 4. Olomouc 24 9 9 6 38:26 36 5. Bohemians 1905 23 10 5 8 39:38 35 6. Slovácko 22 10 5 7 26:30 35 7. Hr. Králové 24 9 4 11 28:33 31 8. Ml. Boleslav 24 8 6 10 35:35 30 9. Č. Budějovice 24 8 4 12 24:41 28 10. Liberec 24 7 6 11 30:36 27 11. Brno 23 7 6 10 33:43 27 12. Jablonec 22 7 5 10 35:40 26 13. Ostrava 24 6 7 11 36:37 25 14. Teplice 23 5 6 12 28:54 21 15. Zlín 23 3 10 10 26:42 19 16. Pardubice 23 5 4 14 20:48 19