Sen o Lize mistryň se sparťankám rozplynul. Zabojovat o ni můžou ještě slávistky
Fotbalistky Sparty se v Lize mistryň nepředstaví. Po prohře v druhém předkole je čeká účast v prvním ročníku Evropského poháru, který bude mít v této sezoně na poli ženského fotbalu premiéru. Italskému celku podlehly 1:5, přestože v prvním poločase držely s AS Řím tempo. O Ligu mistryň budou mít možnost zabojovat ještě jejich městské rivalky ze Slavie.
Svěřenkyně rakouského kouče Michaela Steinera své rivalky z italské ligy tentokrát nehostily na Letné, jako ve středu proti dánskému Nordsjaellandu, ale na Proseku, kde sparťanky odehrávají většinu domácích ligových zápasů.
V základní sestavě nechyběla autorka hattricku z posledního zápasu Hallie Bergfordová. Nad čerstvou oporou Sparty visel otazník, neboť si v posledním zápase poranila kotník a byla předčasně vystřídána.
Kateřinu Kotrčovou ve středu pole nahradila Antonie Stárová. České zastoupení je i v italském týmu - v brance se představila česká gólmanka Olivie Lukášová. Někdejší opora pražské Slavie do italského celku přestoupila minulé léto, celou sezonu se ale potýkala s přetrženým křížovým vazem v koleni.
Úvodní šance Černé
Sparťanky do zápasu na domácí půdě sice nevstoupily jako favoritky, první šance ale patřila jim, když se Franny Černá snažila prosadit z malého vápna. Střela české hráčky narozené ve Spojených státech ale mířila vysoko.
Po velmi vyrovnaných třiceti minutách, kdy sedmnáctiletá brankářka Harantová předvedla dva ukázkové zákroky, Sparťanky bohužel dojely na chybnou rozehrávku a za hostující tým se prosadila norská záložnice Haaviová.
V závěru poločasu zkoušely ještě hráčky v rudých dresech v čele s Michaelou Khýrovou vytvářet tlak, síť za zády české brankářky Lukášové ale neprovětraly. Do druhého poločasu, který se ve středu Sparťankám vůbec nepovedl, tak Sparťanky vstupovaly s jednogólovým mankem.
Vyrovnávací gól se jim ale vstřelit nepodařilo, naopak v druhé půli Římanky ukázaly svou převahu a pražskému celku vstřelily další čtyři góly. Hned dvakrát se prosadila italská reprezentantka Manuela Giulianová, která minulý měsíc sbírala zkušenosti v národním dresu na mistrovství Evropy.
Kouč domácích se ve střídání rozhodl netypicky vyměnit i celou stoperskou dvojici, na místo Tori Hansenové a Anety Pochmanové tak přišly Denisa Rancová a Aneta Dědinová. Právě druhá jmenovaná nakonec v závěru zápasu snížila stav na 1:5, a přerušila tak naději na Lukášové na čisté konto.
Zkušená obránkyně strávila poslední zápasy Sparty i národního týmu převážně na lavičce, nyní ale zařídila jediný sparťanský gól. Pro fotbalistky pražského celku tak sice naděje, že by na podzim hrály Ligu mistryň, končí, nemusí ale smutnit.
Díky středeční výhře nad Nordsjaellandu si zařídily účast v Evropském poháru. Ten je, na rozdíl od Ligy mistryň, pro evropský ženský fotbal novinkou. Letošní ročník bude premiérový.
O účast v nejprestižnější evropské soutěži budou mít možnost zabojovat ještě Slavistky, které se od 18 hodin v Helsinkách utkají s vítězkami norské ligy Vaalerengou. Kvůli červené kartě z předchozího zápasu jim bude chybět Barbora Polcarová.