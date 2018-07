Fotbalová Sparta znovu hledá trenéra, místo na lavičce bude zaplňovat už potřetí za poslední rok

Už potřetí za poslední rok hledá fotbalová Sparta nového trenéra. Po čtvrteční pohárové prohře v Srbsku vedení klubu odvolalo kouče Pavla Hapala a tým místo něj dočasně vede sportovní ředitel Zdeněk Ščasný. Ten sice mužstvo dovedl k nedělnímu ligovému vítězství v Jablonci, Sparta ale nového trenéra stále hledá. Praha 11:41 30. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání 2. kola první fotbalové ligy mezi FK Jablonec a Spartou Praha. Na snímku hráči Sparty Uroš Radakovič a brankář Florin Nita. | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

„Poradili jsme se a touhle otázku se budeme zabývat po neděli. V tuhle chvíli nejsem schopen říct, jestli tam budu do čtvrtka, nebo do reprezentační pauzy, nemůžu na to odpovědět. V každém případě chceme přivézt dobrého trenéra,“ říkal po zápase v Jablonci Zdeněk Sčasný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je to podobné, jako kdyby slavný orchestr každého půlroku měnil svůj hudební směr a hledal nového dirigenta. Přesně to může připomínat současná situace fotbalové Sparty, která už potřetí za poslední rok hledá trenéra

Jestli tak v dalším ligovém kole proti Slovácku povede Spartu z lavičky on nebo někdo jiný, zatím není jasné. To samé se dá říct i o případných adeptech na pozici sparťanského trenéra. Například olomoucký kouč Václav Jílek označil údajný zájem pražské Sparty za pouhou spekulaci.

„Mám tady smlouvu, mám tady svoje mužstvo. Máme tady rozdělenou práci, která není dokončená. Pro mě jsou to zatím čistě jenom spekulace,“ komentoval situaci Jílek.

Sparta zatím nekontaktovala ani dalšího z možných adeptů Martina Haška, současného kouče Bohemians 1905. Bývalému sparťanskému hráči i trenérovi by sice nabídka od letenského klubu lichotila, momentálně si prý ale nedovede představit, že by ji přijal.

„Nepovažuji za pravděpodobnou možnost domluvy, nejenom protože mám smlouvu v Bohemians. Přijít do Sparty a trénovat tam, musí přijít ve správný čas a to si nemyslím, že teď je. Vůbec neuškodí, když budu pokračovat v práci pro Bohemians, která mě baví,“ popisuje Hašek.

Sparťané se tak zatím připravují pod Zdeňkem Ščasným, kterého, ať už jako trenéra nebo sportovního ředitele, čeká hlavní úkol ve čtvrtek. V domácí odvetě předkola Evropské ligy se srbskou Suboticou budou Letenští dohánět dvougólové manko.