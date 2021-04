Věděl jsem, že se mi to vrátí a povedlo se, těší nejmladšího střelce hattricku v české lize Hložka

Ligu začal hrát už v 16 letech, o dva roky později poprvé oblékl dres reprezentace a teď překonal útočník fotbalové Sparty další významný milník. V necelých 19 letech je historicky nejmladším autorem hattricku v české lize.

Hložek byl bezprostředně po zápase trošku překvapený z toho, že je nejmladším autorem hattricku samostatné české ligy. V uplynulých zápasech se mladému útočníkovi Sparty střelecky nedařilo.

Od březnového návratu na trávník po dlouhém zranění se Hložek trefil jen jednou při vysoké výhře nad Teplicemi.

Od fanoušků tak v posledních týdnech kromě chvály za svou pracovitost slýchal často i kritiku za neproměněné šance.

„Snažil jsem se to nějak nevnímat, ale když jsi na sociálních sítích, tak to vidíš. Snažil jsem se co nejvíc pracovat na tréninku a v zápasech. Věděl jsem, že se mi to vrátí a povedlo se,“ říká Adam Hložek s tím, že by si zároveň přál, aby mu nedělní hattrick proti Opavě pomohl psychicky i do dalších zápasů. Uvítal by to ostatně i trenér Sparty Pavel Vrba.

„V minulých zápasech měl spoustu šancí, ale bohužel se mu tolik nedařilo. Dnes byl výjimečný, dal tři góly a myslím, že i on si ten zápas užil tak, jak by si ho měl užívat častěji.“ dodal Vrba.

Navázat na své třígolové představení proti Opavě bude moct Adam Hložek opět v neděli, kdy čeká Spartu další ligový zápas v Liberci.