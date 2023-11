Hložek v Bundeslize nenastupuje, ale daří se mu v pohárech. ‚Snažím se chovat profesionálně,‘ říká

Čeští fotbalisté už jsou v Polsku, kde je zítra čeká předposlední zápas kvalifikace mistrovství Evropy. Pokud ve Varšavě zvítězí a zároveň Moldavsko neporazí Albánii, může národní tým s předstihem oslavit postup na šampionát. V reprezentačním dresu se dost možná představí i útočník Adam Hložek, který na klubové úrovni poslední dobou strádá. Praha 9:58 16. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Hložek | Zdroj: Profimedia

Fotbalová reprezentace se v Polsku chystá na páteční předposlední zápas bojů o mistrovství Evropy. V kádru národního týmu je několik hráčů, kteří ve svých klubech pravidelně nenastupují, a mezi ně patří i Adam Hložek.

V německém poháru má letos skvělou bilanci, ve dvou zápasech dal tři góly a na jeden další nahrál.

V Bundeslize ale Adam Hložek nastupuje za Leverkusen sporadicky, v dosavadních 11 kolech této sezony ještě nebyl v základní sestavě a starty v dresu aktuálního lídra německé soutěže sbírá po minutách.

„Týmu se daří a vím, že minutáž není ideální. Je to těžké, ale bohužel nemohu nic říct, protože se vyhrává a výsledky přicházejí. Snažím se chovat profesionálně a pracovat na tréninku, abych dostával prostor alespoň v pohárech,“ přiznává Adam Hložek, který kromě domácího poháru dostává od trenéra Bayeru víc šancí i v Evropské lize.

V rozběhnuté kvalifikaci Eura Hložek za národní tým nastupuje pravidelně, ze šesti utkání byl čtyřikrát v základu. Jednadvacetiletý útočník odehrál i téměř celý březnový duel s Polskem, kdy Češi i díky parádnímu úvodu zvítězili v Edenu 3:1.

„Víme, že je to skvělý tým se skvělými hráči ze skvělých klubů, ale taky víme, že změnili trenéra a taktika bude jiná. Budou se na nás připravovat a to je na našem realizačním týmu, aby nás na to připravili, a na nás, na hráčích, abychom podali nejlepší výkon.“

Podpora českých fanoušků

Reprezentace se v pátek představí na Národním stadionu ve Varšavě s kapacitou bezmála 60 tisíc lidí. Do hlavního města Polska vyrazí i početná skupina českých fanoušků, přímo na tribunách by jich měly být zhruba dva tisíce.

„Samozřejmě je to pro nás velká výhoda, že tam budou fanoušci. Pokusíme se jim splatit důvěru a v Polsku zvítězit,“ slibuje reprezentační útočník Adam Hložek.

Národní tým nastoupí do utkání v Polsku v pátek ve 20.45 a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.