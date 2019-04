Hložek na roztrhání. Talent má reprezentovat na ME sedmnáctek, Sparta ho nemusí pustit

V 16 letech patří do základní sestavy Sparty a stal se historicky nejmladším hráčem, který v jejím dresu nastoupil k ligovému utkání. Teď má před sebou nejdůležitější část sezony, ale sám ještě neví, jak bude vypadat. Ofenzivní fotbalista Adam Hložek by měl se Spartou bojovat v ligové nadstavbě, ale zároveň je i v nominaci reprezentační sedmnáctky, která bude tou dobou na mistrovství Evropy v Irsku. Praha 9:45 24. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťan Adam Hložek v souboji se zlínským Lukášem Bartošákem | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Co mám zprávy, tak Sparta ještě nerozhodla. Mluvil jsem s panem Hřebíkem, nominaci znají a řekli mi, že nominaci by měli udělat do konce týdne. Je to mimo oficiální termín UEFA, takže nejsou povinni toho hráče uvolnit, musíme to respektovat,“ říká na Radiožurnálu trenér českých fotbalistů do 17 let Václav Kotal.

Hložkova případná absence by znamenala velkou ztrátu. Sparťanský odchovanec je klíčovým hráčem týmu a navíc jako přirozený lídr plní také roli kapitána.

„Když se nedaří týmu, většinu akcí rozjíždí on. Dokáže tým povzbudit a je vidět, že je o krok dál než my. Když nepojede, tak bohužel, ale musíme si umět poradit, nemůžeme hru stavět jen na jednom hráči,“ myslí si záložník Slavie a Hložkův reprezentační spoluhráč Lukáš Hroník.

Kariéra Adama Hložka šla za poslední půlrok strmě nahoru. V 16 letech hraje pravidelně ligu, svými výkony týden co týden udivuje veřejnost a navíc už se i dvakrát gólově prosadil. Zkrátka má pro Spartu v současnosti velký význam.

A tak se nabízí otázka, jestli ho Pražané v nadstavbě vůbec mohou postrádat. „Získali jsme nominaci a finální rozhodnutí nepadlo. Věříme, že ve výsledku se všechny strany domluví tak, aby byl zajištěný do možná nejlepší rozvoj hráče,“ dodává ředitel komunikace pražské Sparty Ondřej Kasík.

Evropský šampionát hráčů do 17 let začne pro český tým 3. května utkáním proti Belgii. Ve skupině se svěřenci trenéra Kotala utkají ještě s domácím Irskem a Řeckem. Pět nejlepších celků turnaje se kvalifikuje na říjnové mistrovství světa v Brazílii.

Václav Kotal zveřejnil širší nominaci na nadcházející mistrovství Evropy hráčů do 17 let Závěrečný šampionát se hraje v květnu v Irsku.



