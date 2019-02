Spartě roste nový klenot. Talent Hložek se rozhodl jít českou cestou

V nedělním zápase proti Bohemians 1905 vyběhl na Letné v dresu Sparty také 16letý Adam Hložek. Šlo o nejmladšího hráče, který se kdy objevil v základní sestavě první ligy. Odchod do zahraničí ale podle hráčova agenta zatím nehrozí. Rozhodl se jít českou cestou. Praha 20:10 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťanský talent Adam Hložek | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Chtěl bych se prosadit do A týmu a vyhrát s ním titul,“ řekl Adam Hložek při podpisu nové smlouvy před rokem. Možná tenkrát ani netušil, že první přání se mu splní tak rychle. Během podzimu nasbíral 28 minut a už tehdy si zasloužil chválu, třeba od sparťanského trenéra Zdeňka Ščasného.

„Nejen, že je to gólový hráč, ale hlavně má vždy správné rozhodnutí, je pracovitý a silný na balonu. „Myslím, že pokud s ním budeme dobře pracovat, roste v něm Spartě velký hráč,“ řekl trenér Sparty pro Radiožurnál.

A teď jak to nepokazit, aby se to opravdu stalo? „Má všechny předpoklady k tomu, aby uspěl. Ale není to hráč, který by byl tvůrce hry. Podle mého názoru k sobě potřebuje další hráče, kteří mu pomůžou. Hlavně starší a zkušení hráči, kteří dokážou využít jeho předností,“ říká trenér reprezentace do 17 let Václav Kotal, který právě v národním týmu Adama Hložka dobře poznal.

A myslí si, že z přechodu mezi dospělé se mu hlava nezatočí a psychicky ho ustojí: „Pracoval na sobě a nechal si poradit.“

A to i v otázce dalšího rozvoje kariéry od svého agenta Pavla Pasky, který zastupoval i Tomáše Rosického, Vladimíra Šmicera, Patrika Bergera nebo Jana Kollera. Hložka sice do svých mládežnických akademií chtěli třeba v Manchesteru City, Bayernu Mnichov nebo v Liverpoolu, Paska ale řekl rázné ne.

Kanga ➡ Hložek a málem z toho debutu byl i první branka ⚽#acsparta #kanga #hlozek pic.twitter.com/aHKaLekL5y — Sparťanské Noviny (@spartanske) 10 February 2019

„Absolutně ne. Rodina, já i hráč jsme se rozhodli jít českou cestou. O ničem jiném neuvažujeme. Na dlouhou dobu,“ říká rezolutně Paska. Zároveň dodává, že Hložek má potenciál srovnatelný s jeho předchozími klienty. O tom, jestli Hložek ohrozí přestupový rekord Tomáše Rosického v hodnotě 500 milionů korun, ale nepřemýšlí: „V těchto letech nelze spojovat sportovní výkon s ekonomikou. Ta teď zůstává úplně mimo,“ říká závěrem hráčský agent.