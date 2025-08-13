Smůla pro Hoffenheim i českou reprezentaci. Hložek na tréninku utrpěl zranění, čeká ho operace

Český fotbalista hrající v německé Bundeslize za Hoffenheim Adam Hložek utrpěl na tréninku v závěru letní přípravy zlomeninu člunkové kosti v noze a čeká ho operace.

Sinsheim (Německo) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Adam Hložek slaví vyrovnávací gól do sítě Frankfurtu

Adam Hložek patří mezi opory Hoffenheimu i české reprezentace. Oba týmy se teď budou muset obejít bez něj | Foto: Daniel Roland | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

Třiadvacetiletý reprezentační útočník bude delší dobu mimo hru, přesnou délku absence německý prvoligový klub na svém webu zatím nedokázal odhadnout.

Hložka trápí zdravotní potíže v posledních měsících opakovaně. Na začátku února si poranil kotník, musel na operaci a chyběl zhruba dva měsíce. V závěru sezony se vrátil na trávníky, v barvách reprezentace si nicméně v červnovém utkání světové kvalifikace proti Černé Hoře přivodil další zdravotní problém. Během letní přípravy se dal do pořádku, nyní těsně před startem nového ročníku se ale znovu zranil.

Hoffenheim vstoupí do sezony o víkendu zápasem domácího poháru v Rostocku, bundesliga začne o týden později. Hložek přijde také o zářijové duely reprezentace, kterou čekají utkání kvalifikace v Černé Hoře a příprava se Saúdskou Arábií. Český ofenzivní univerzál v nadcházejících týdnech zahájí rehabilitaci.

„Pro nás všechny je to krutá zpráva. Adam se s obrovským nasazením probojoval ze svého posledního zranění a teď ho to zasáhlo znovu,“ uvedl výkonný ředitel Hoffenheimu Andreas Schicker. „Všichni pevně stojíme za ním a budeme ho podporovat, jak nejlépe umíme až do jeho návratu na hřiště,“ doplnil.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme