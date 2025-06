Karabec řeší budoucnost. ‚Myslím, že jsem se tam našel,‘ říká o svém působení v Hamburku záložník

Tvorba šancí, asistence, góly, a častý úsměv na tváři. Fanoušky na Volksparkstadionu si Adam Karabec během ročního hostování v Hamburku získal.

A protože šestinásobný německý mistr postoupil po letech zpět do Bundesligy, může si českého reprezentanta do 21 let dovolit.

Podle německého Der Bild ale nechce Hamburk platit plnou původně dohodnutou částku, tedy s případnými bonusy pět milionů eur. Sparta ze svých 125 milionů korun ale zatím neslevila.

„Kluby se musí dohodnout, kde bude každý spokojený a na mě to v tuhle chvíli není. Já jsem své řekl, že bych rád setrval, kde jsem byl, protože myslím, že jsem tam našel a nic mi vlastně nechybělo,“ doufá Karabec.

Rozuzlení očekává už během příštích dnů, ideálně ještě před startem evropského šampionátu hráčů do 21 let. „Asi neřeknu, ale je to brzo. Není to měsíc, bude to na začátku někdy,“ naznačuje ofenzivní záložník.

Karabec několikrát do médií zmínil, že se v hanzovním městě cítí dobře. Pomohl mu k tomu aktivní ofenzivní herní styl mladého trenéra Merlina Polzina a pochopitelně také návrat HSV mezi německou elitu.

Ihr habt den Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht! 😍🤩 #nurderHSV pic.twitter.com/2b4CJ3ipKl — Hamburger SV (@HSV) May 21, 2025

„Samozřejmě to asi vidělo hodně lidí, bylo to moc hezké. Myslím, že se všem ulevilo, oslavy byly nádherné a každý, kdo to zažil, třeba i moje rodina, tak na to bude vzpomínat do konce života,“ vzpomíná Karabec, podle kterého ale oslavy nebyly tak dlouhé, jako když vybojoval mistrovstký titul s pražskou Spartou.

„Oslavy byly náročné, ale nebyly tak dlouhé, jako třeba se Spartou, tam jsme měli výlet do Španělska. Oslavy byly hezčí tam, protože bylo víc lidí a jak jsem hrál důležitější roli, tak jsem to bral trochu jinak, ale s klukama to bylo kratší, než se Spartou,“ doplnil Karabec.

Jestli si ještě radost ve sparťanském dresu Adam Karabec užije není jisté. Teď by se ale radši smál se spoluhráči po úspěšném mistrovství Evropy, které pro českou reprezentaci do 21 let začne příští týden ve čtvrtek, kdy v Dunajské Stredě vyzvou Anglii.