Karabec míří ze Sparty na roční hostování s opcí do Lyonu. Ve francouzském klubu se potká se Šulcem
Adam Karabec odešel z pražské Sparty na roční hostování do Lyonu, kam minulé pondělí přestoupil z Plzně jiný český ofenzivní hráč Pavel Šulc. Dohoda zahrnuje opci na přestup. Kluby o tom informovaly na svých webech, Olympique přidal i finanční detaily.
Sedminásobný francouzský mistr uvedl, že ho hostování vyjde na 300.000 eur (přes 7,3 milionu korun). Výše opce je stanovena na 3,5 milionu eur (zhruba 85,6 milionu korun), s bonusy by se transfer mohl navýšit o dalších 800 tisíc eur (více než 19,5 milionu korun).
Sparta by zároveň z dalšího možného prodeje Karabce inkasovala patnáctiprocentní podíl.
Dvaadvacetiletý Karabec strávil minulou sezonu na hostování v Hamburku, jemuž pomohl k návratu do bundesligy. Slavný klub z přístavního města ale opci na sparťanského odchovance nevyužil.
Euro, zranění a lavička
S reprezentací do 21 let absolvoval červnové mistrovství Evropy na Slovensku a poté se zapojil do přípravy Pražanů.
Následně se však zranil a Spartě nebyl k dispozici, jen úvodní zápas 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu-Armenia strávil minulý čtvrtek na lavičce.
Šulc podepsal smlouvu s francouzským Lyonem. Plzeň by měla dostat až 10 milionů eur
V nominaci na nedělní ligový zápas s OIomoucí už chyběl a dnes se Spartou neodcestoval k odvetě v Jerevanu.
Karabec odehrál za Spartu 107 ligových zápasů, v nichž dal dvanáct branek. Dvakrát s ní ovládl ligu i domácí pohár, v sezoně 2023/24 se s ní dostal do osmifinále Evropské ligy.
Lyon obsadil v minulé sezoně francouzské ligy šestou příčku a zajistil si postup do ligové fáze Evropské ligy.
Sedminásobný francouzský mistr pak byl v červnu kvůli finančním problémům původně přeřazen do druhé ligy. Uspěl ale s odvoláním, a tak bude i nadále hrát nejvyšší domácí soutěž.
Minulé pondělí přivedl Olympique Šulce. Viktoria obdrží za čtyřiadvacetiletého ofenzivního univerzála 7,5 milionu eur (skoro 184 milionů korun), i s bonusy může odstupné vyšplhat až na 10 milionů eur (téměř 245 milionů korun). Z případného dalšího Šulcova přestupu by Plzeň inkasovala patnáctiprocentní podíl stejně jako Sparta u Karabce.