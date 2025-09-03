Tréninky se mi zdají těžší, než zápasy, hodnotí své působení v dresu Lyonu reprezentant Karabec
Čeští fotbalisté odpoledne odletí do Černé Hory, kde je v pátek čeká další zápas kvalifikace mistrovství světa. Národní tým v úterý trénoval téměř v kompletním složení, chyběl jen křídelník Václav Černý, který dokončoval přestup z Wolfsburgu do Besiktase Istanbul. V areálu na Strahově naopak nescházely dvě letní posily Lyonu – Pavel Šulc a Adam Karabec
Oba čeští záložníci vlétli do angažmá ve Francii ve velkém stylu. Hned ve 2. kole Ligue 1 výrazně přispěli k výhře Lyonu 3:0 nad Métami, když Karabec skóroval a Šulc si připsal asistenci.
Poslechněte si, co říkají čeští reprezentanti Pavel Šulc a Adam Karabec o svém působení ve francouzském Lyonu
Bývalá opora Plzně na sebe hodně upozornila i v posledním kole francouzské ligy – Lyon v základu s Karabcem zdolal Marseille 1:0 a střídající Šulc v závěru důrazem ve vápně s přispěním protihráče dostal míč do sítě.
„Měl jsem z toho radost. Byl jsem rád, že jsem byl na místě, kde jsem byl a že jsem to tam dotlačil i když by to byl vlastní gól. Nějak jsem to neřešil. Ty týdny v Lyonu jsou pozitivní, máme tři zápasy a tři vítězství. Řekl bych, že hrajeme dobrý fotbal, že se daří a vlastně jsme ještě nedostali gól, takže super,“ pochvaluje si Pavel Šulc, kterému vedení francouzské soutěže gól proti Marseille přiznalo až dodatečně.
🎒 Avant la rentrée scolaire, allez (re)voir le résumé de #OLOM 🤓🔴🔵⤵️https://t.co/U8GHV6VvRt pic.twitter.com/wQ5keOWOzH— Olympique Lyonnais (@OL) September 1, 2025
Podle deníku L'Équipe může Plzeň i s bonusy dostat za Šulce v přepočtu téměř čtvrt miliardy korun.
Druhého českého záložníka přivedl Lyon taky v srpnu o týden později – Adam Karabec dorazil ze Sparty na hostování s opcí na přestup.
„Ta francouzská liga je hrozně rychlá. Tréninky se mi zdají těžší než zápasy, takže když jsem přišel, tak jsem docela koukal, ale ta kvalita rychlostní a fyzická je opravdu velká. Musím si na to zvyknout a pak tam dát nějakou nadstavbu,“ řekl Adam Karabec, který je v reprezentačním áčku nováčkem a do nominace se dostal až dodatečně jako náhradník za zraněného útočníka Matěje Vydru.